El político lanzaroteño falleció a la edad de 81 años
Juan Santana de León (Máguez, 1944), quien fue alcalde de Haría entre 1972 y 1983, en su última etapa como integrante de UCD, falleció este jueves en Lanzarote a los 81 años, según informó el Cabildo de Lanzarote.
Santana fue maestro de profesión y ostentó el cargo de director del Colegio San Juan de Haría. También fue consejero del Cabildo de Lanzarote en dos etapas, en los años setenta y entre la década de los años 90 y 2000; secretario general de Coalición Canaria en Lanzarote y después presidente de honor.
Profundo compromiso con su isla
Tras su retirada de la vida política, el lanzaroteño siguió ligado a la vida social, presidiendo la Asociación de amigos del Vino y el Queso de Lanzarote y la Fundación Canaria José Clavijo y Fajardo. Le concedieron el Premio Haría en 2013.
El presidente del Cabildo, Oswaldo Betamcort, destacó su «profundo compromiso con su tierra, su gente y su identidad», subrayando que su legado permanecerá vivo tanto en la memoria histórica de Lanzarote como en el recuerdo de quienes compartieron con él proyectos y esfuerzos por el bienestar de la isla.
La Corporación insular trasladó sus condolencias y todo su afecto a la familia, amistades y allegados con la confianza de que su ejemplo de servicio público «seguirá inspirando a las futuras generaciones» de lanzaroteños y lanzaroteñas.