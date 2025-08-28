El político lanzaroteño falleció a la edad de 81 años

Juan Santana de León (Máguez, 1944), quien fue alcalde de Haría entre 1972 y 1983, en su última etapa como integrante de UCD, falleció este jueves en Lanzarote a los 81 años, según informó el Cabildo de Lanzarote.

Fallece Juan Santana de León, ex alcalde de Haría y ex consejero del Cabildo de Lanzarote / Archivo RTVC

Santana fue maestro de profesión y ostentó el cargo de director del Colegio San Juan de Haría. También fue consejero del Cabildo de Lanzarote en dos etapas, en los años setenta y entre la década de los años 90 y 2000; secretario general de Coalición Canaria en Lanzarote y después presidente de honor.

Profundo compromiso con su isla

Tras su retirada de la vida política, el lanzaroteño siguió ligado a la vida social, presidiendo la Asociación de amigos del Vino y el Queso de Lanzarote y la Fundación Canaria José Clavijo y Fajardo. Le concedieron el Premio Haría en 2013.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betamcort, destacó su «profundo compromiso con su tierra, su gente y su identidad», subrayando que su legado permanecerá vivo tanto en la memoria histórica de Lanzarote como en el recuerdo de quienes compartieron con él proyectos y esfuerzos por el bienestar de la isla.

La Corporación insular trasladó sus condolencias y todo su afecto a la familia, amistades y allegados con la confianza de que su ejemplo de servicio público «seguirá inspirando a las futuras generaciones» de lanzaroteños y lanzaroteñas.