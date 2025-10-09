El pescador de 85 años, en el momento de su rescate, se encontraba en parada cardiorrespiratoria pero las maniobras de reanimación básicas y avanzadas resultaron infructuosas

Fallece un pescador tras caer al mar en la costa de Icod de los Vinos. Salvamento Marítimo rescató este viernes el cuerpo sin vida de un pescador, de 85 años, que cayó al mar desde una zona de rocas en la Playa de San Marcos, en el municipio de Tenerife, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Fallece un pescador tras caer al mar en la costa de Icod de los Vinos. Gobierno de Canarias

El incidente ocurrió sobres las 14.00 horas en Icod de los Vinos, cuando el 112 recibió una alerta informando que un pescador había caído al mar desde la zona de rocas en la playa. El 112 activo de inmediato los recursos de emergencias. Los bomberos de Tenerife fueron los primeros en llegar hasta el afectado que, posteriormente, rescató el helicóptero de Salvamento Marítimo.

En el momento de su rescate, el pescador 85 años estaba en parada cardiorrespiratoria y se le trasladó a la helisuperficie del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) en La Guancha, donde el personal de Atención Primaria y del Servicio de Urgencias Canario (SUC) realizó maniobras de reanimación básicas y avanzadas sin resultado, por lo que confirmaron su fallecimiento.

La Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias y la Policía Local colaboró con el dispositivo.