Roberto Moreno fue nombrado Hijo Predilecto de Gáldar, municipio donde nació

El catedrático emérito de la ULPG, Roberto Moreno Díaz, gran impulsor e introductor de los estudios de Informática en la universidad de la ULPGC y referente en cibernética o inteligencia artificial, ha fallecido a los 86 años de edad.

Informa. RTVC.

Moreno supuso para la ULPGC, una sus figuras docentes y científicas más internacionales y un referente para las nuevas generaciones de informáticos y expertos en en este ámbito.

Investigador de reconocimiento

Hijo Predilecto de Gáldar, Roberto Moreno Díaz nació en mencionado municipio, el 11 de septiembre de 1939, fue pionero en los campos de la informática, la cibernética y la inteligencia artificial en el archipiélago. Su labor como investigador de reconocimiento internacional, galardonado con el Premio Canarias de Investigación en 1985, sentó las bases para el desarrollo de los estudios de Informática en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Descansa en paz, Roberto.