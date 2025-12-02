Fallece un ciclista atropellado en el sur de Tenerife

El accidente ocurrió de noche en la TF-652, en Arona, y movilizó un amplio dispositivo de emergencia

Un automóvil atropelló a un ciclista durante la noche de este lunes en el kilómetro 6 de la TF-652, en Arona, en el sur de Tenerife. El 112 de Canarias recibió la alerta a las 20:12 horas, activó los recursos necesarios y comunicó la gravedad del suceso. El hombre murió en el lugar, según los equipos desplazados.

Imagen de archivo

Atropello mortal de un ciclista en Tenerife

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió la alerta con una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. Los sanitarios confirmaron el fallecimiento del afectado, que presentaba lesiones «incompatibles con la vida».

La Guardia Civil instruyó las diligencias para aclarar las circunstancias el accidente. Por su parte, la Policía Local controló el tráfico y aseguró la zona para evitar nuevos riesgos. El Servicio de Carreteras señalizó y despejó la vía, para restaurar la circulación lo antes posible.