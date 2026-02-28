El hombre sufrió lesiones incompatibles con la vida por lo que el personal del Servicio de Urgencias Canario confirmó su fallecimiento

Un hombre, de 80 años, ha fallecido tras ser atropellado en la Rambla de Santa Cruz de Tenerife. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Sala operativa

El suceso se produjo sobre las 13:31 horas de este sábado. En ese momento, la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el atropello de un hombre en el que podía haber resultado gravemente herido, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Como consecuencia del impacto, el peatón presentaba lesiones incompatibles con la vida por lo que el personal del Servicio de Urgencias Canario desplazado al lugar confirmó su fallecimiento.

Efectivos de la Policía Local se hicieron cargo de las diligencias.