Fallece un hombre tras volcar su coche en Telde

El hombre, de 65 años, falleció a causa de las graves lesiones que le provocó el accidente al quedar atrapado bajo el coche tras el vehículo en el municipio de Telde, en Gran Canaria

Un hombre de 65 años murió anoche en el municipio grancanario de Telde al precipitarse por un desnivel el vehículo que conducía, según ha informado el 112. Los servicios de emergencias a su llegada al lugar de los hechos, no pudieron más que certificar su muerte.

Tras recibir una alerta de la localización de un vehículo volcado y precipitado por un desnivel, el 112 activó los recurso de emergencia. Al parecer, el coche, que localizaron los vecinos, se precipitó por un desnivel. El personal del SUC confirmó el fallecimiento de un hombre, que se encontraba atrapado bajo el vehículo, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

El accidente ocurrió pasadas las 23.00 horas en la Avenida Joan y Victor Jara. Los Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria aseguraron el turismo accidentado y procedieron a liberar al afectado, y la Policía Local colaboró con el resto de los recursos de emergencias y realizó las diligencias correspondientes.

