El operario de una de las contratas que realiza las obras en la carretera sufrió un accidente laboral

Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario.

Un hombre ha fallecido este lunes al sufrir un accidente laboral mientras trabajaba en las obras de mejora de la carretera GC-41, entre Telde y Valsequillo, según ha confirmado el Cabildo de Gran Canaria.

La corporación precisa que se trata de un operario de una de las contratas que realizan esos trabajos para la Consejería de Obras Públicas de la isla.

«El Cabildo de Gran Canaria desea trasladar sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del empleado fallecido, reconociendo su profesionalidad y su valía personal. Desde el Cabildo expresamos nuestra solidaridad con sus compañeros de trabajo así como ofrecemos apoyo incondicional a la familia del fallecido», asegura.