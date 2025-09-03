Tanto los socorristas como el personal del SUC y del centro de salud del municipio le realizaron las maniobras de reanimación a la mujer, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento

Fallece una mujer en la playa de Matagorda en Lanzarote. Imagen de Informativos RTVC

Una mujer fallece tras ser rescatada del mar en parada cardiorrespiratoria en la playa de Matagorda en Lanzarote.

Los hechos tuvieron lugar este miércoles a las 16:18 horas en dicha zona del municipio de Tías. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta informando que socorristas de la citada playa habían rescatado del mar a una mujer en parada cardiorrespiratoria y le estaban realizando maniobras de reanimación.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y se dirigió al lugar del incidente. Al llegar, el personal del SUC junto a un enfermero del centro de salud de Tías, continuaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, confirmando su fallecimiento.