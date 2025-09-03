Fallece una mujer en la playa de Matagorda en Lanzarote

Tanto los socorristas como el personal del SUC y del centro de salud del municipio le realizaron las maniobras de reanimación a la mujer, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento
Una mujer fallece tras ser rescatada del mar en parada cardiorrespiratoria en la playa de Matagorda en Lanzarote.
Los hechos tuvieron lugar este miércoles a las 16:18 horas en dicha zona del municipio de Tías. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta informando que socorristas de la citada playa habían rescatado del mar a una mujer en parada cardiorrespiratoria y le estaban realizando maniobras de reanimación.
El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y se dirigió al lugar del incidente. Al llegar, el personal del SUC junto a un enfermero del centro de salud de Tías, continuaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, confirmando su fallecimiento.