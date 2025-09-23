Sanidad advierte sobre un error en la app Dexcom One+ iOS que impide actualizar valores de glucosa, comprometiendo la detección de hiperglucemia e hipoglucemia

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado este martes de un error en las versiones 1.11.2 y 1.12.0 de la aplicación que monitoriza la glucosa Dexcom G6 para iOS que podrían no funcionar según lo previsto y mostrar un valor estimado de glucosa anterior al más reciente.

Alertan de fallos en una app de medición de glucosa que pone en riesgo a diabéticos. Imagen de archivo de un dispositivo para el control de los niveles de azúcar. EFE/Isabel Díaz

Si la persona usuaria no es consciente de que el valor mostrado no es el más reciente, podría tomar una decisión de tratamiento incorrecta y sufrir episodios de hipoglucemia o hiperglucemia, advierte esta agencia dependiente del Ministerio de Sanidad.

La empresa está enviando una nota de aviso para informar a pacientes diabéticos, personas cuidadoras y profesionales sanitarios del problema detectado y de las acciones a seguir, como la actualización de la aplicación.

Medición continua de glucosa de mayores de 2 años

En este sentido, este sistema permite la medición continua de los niveles de glucosa en el líquido intersticial en personas mayores de dos años y está diseñado para reemplazar las pruebas de glucosa en sangre (GS) mediante lectura capilar a la hora de tomar decisiones de tratamiento.

La interpretación de los resultados del sistema de MCG Dexcom G6 debe basarse en las tendencias de glucosa y en las lecturas acumuladas del sensor a lo largo del tiempo, no únicamente en un valor aislado.

Sin duda, el correcto uso de este sistema contribuye a la detección y al manejo temprano de episodios de hipoglucemia e hiperglucemia.