Encuentran a una familia maniatada después de que un ladrón intentara robarles y prendiera fuego al domicilio en Triana. Imagen de Archivo

La Policía Nacional encuentra a una familia maniatada en su casa, después de que un ladrón intentara robarles y prender fuego al domicilio en la zona de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria.

Un vecino dio la voz de alarma a los servicios de emergencia al percatarse de la presencia de humo en la vivienda. Los agentes, al llegar al domicilio, tuvieron que forzar la puerta para poder acceder, ya que nadie respondía a sus llamados.

Una vez en el interior, la policía escuchó gritos de auxilio que provenían de una de las habitaciones, donde se encontraba una mujer de avanzada edad y dos de sus hijos, uno de ellos en estado de semiinconsciencia. Además, los afectados presentaban heridas producidas por algún golpe y estaban maniatados.

El ladrón intentó robar la caja fuerte

Tras liberar a la familia, uno de los hijos señaló a los agentes que en la planta de arriba se encontraba un ladrón para intentar hacerse con la caja fuerte. No obstante, cuando los agentes pudieron acceder a la zona superior después de que los bomberos sofocaran las llamas, no encontraron a nadie.

Por lo pronto, se desconocen más datos, pero la Policía Nacional mantiene una investigación abierta para determinar qué se llevó el ladrón de la vivienda, así como poder identificar al autor de los hechos.