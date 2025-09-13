Este domingo a las 12:20 horas emitirá el retorno de la imagen del crucificado a su Real Santuario

La procesión se incluye dentro de los actos del Día Grande de las Fiestas del Cristo

Televisión Canaria vuelve a mostrar su compromiso con la celebración de una de las festividades religiosas más emblemáticas del Archipiélago, las Fiestas del Cristo de San Cristóbal de La Laguna en la isla de Tenerife. Este domingo 14 de septiembre, la cadena autonómica emitirá en directo la Procesión del Santísimo Cristo, un acto de profunda fe y tradición que marca la culminación de los actos religiosos del «Día Grande» del patrón de la ciudad de los Adelantados.

La retransmisión especial se realizará entre las 12:20 y las 13:20 horas, permitiendo a los telespectadores vivir desde sus hogares el regreso de la venerada imagen a su santuario.

Tras haber permanecido los últimos cinco días en la Santa Iglesia Catedral de San Cristóbal de La Laguna, la imagen del crucificado regresará a su Real Santuario en la tradicional procesión de retorno. Este evento, que congrega a cientos de fieles, autoridades y vecinos en el casco histórico de la ciudad Patrimonio de la Humanidad, es un momento de especial devoción y simbolismo para el pueblo tinerfeño.

Imagen de la Procesión del Cristo de La Laguna. Fuente: Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

El equipo de retransmisión de Televisión Canaria estará encabezado por el narrador Alexis Hernández, con el apoyo del periodista Samuel López desde el recorrido de la procesión y los comentarios de Julio Torres. La emisión cubrirá los momentos clave: desde la salida de la Sagrada Imagen de la Catedral y el inicio de su recorrido, hasta su emotiva llegada a la Plaza del Cristo.

La jornada festiva en La Laguna culminará por la noche con la tradicional exhibición pirotécnica y una verbena popular, poniendo el broche de oro a una de las celebraciones más importantes de la isla.