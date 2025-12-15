La FECAI insular respalda al sector pesquero y advierte del impacto económico, social y ambiental del plan experimental del cerco industrial de la ICCAT

La FECAI rechaza el cerco industrial y las jaulas de engorde de atún en aguas canarias. C. Ortiz Rojas

La Federación Canaria de Islas (Fecai) ha mostrado su rechazo unánime a la posible implantación de la pesca con cerco industrial y de jaulas de engorde de rabil y atún rojo en Canarias, una medida contemplada en un plan experimental autorizado por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT).

Tras una reunión celebrada el pasado 9 de diciembre, la Fecai expresó su apoyo al posicionamiento del sector pesquero del archipiélago, representado por la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias y las federaciones provinciales de Tenerife y Las Palmas.

Estas organizaciones consideran que el plan no aportará beneficios a las comunidades locales y responde exclusivamente a intereses industriales ajenos al modelo pesquero canario.

Amenaza para la flota artesanal

Según el sector, la introducción del cerco industrial supondría una amenaza directa para la flota artesanal, al obligarla a competir en condiciones de desigualdad dentro de sus propios caladeros.

Además, subrayan que este modelo es incompatible con la realidad ecológica, social y cultural de las islas, donde la pesca selectiva y sostenible es un referente consolidado.

La Fecai también alerta del riesgo para los cetáceos, ya que en Canarias los bancos de atún rojo suelen desplazarse acompañados de numerosos delfines, lo que incrementa la posibilidad de capturas accidentales.

Por todo ello, la federación solicita la retirada inmediata del plan experimental y reclama el blindaje de las aguas canarias, así como una mayor participación del sector pesquero y de las instituciones autonómicas e insulares en los foros internacionales donde se toman estas decisiones.