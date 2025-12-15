ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasEconomía

La FECAI rechaza el cerco industrial y las jaulas de engorde de atún en aguas canarias

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

La FECAI insular respalda al sector pesquero y advierte del impacto económico, social y ambiental del plan experimental del cerco industrial de la ICCAT

La FECAI rechaza el cerco industrial y las jaulas de engorde de atún en aguas canarias
La FECAI rechaza el cerco industrial y las jaulas de engorde de atún en aguas canarias. C. Ortiz Rojas

La Federación Canaria de Islas (Fecai) ha mostrado su rechazo unánime a la posible implantación de la pesca con cerco industrial y de jaulas de engorde de rabil y atún rojo en Canarias, una medida contemplada en un plan experimental autorizado por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT).

Tras una reunión celebrada el pasado 9 de diciembre, la Fecai expresó su apoyo al posicionamiento del sector pesquero del archipiélago, representado por la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias y las federaciones provinciales de Tenerife y Las Palmas.

Estas organizaciones consideran que el plan no aportará beneficios a las comunidades locales y responde exclusivamente a intereses industriales ajenos al modelo pesquero canario.

Amenaza para la flota artesanal

Según el sector, la introducción del cerco industrial supondría una amenaza directa para la flota artesanal, al obligarla a competir en condiciones de desigualdad dentro de sus propios caladeros.

Además, subrayan que este modelo es incompatible con la realidad ecológica, social y cultural de las islas, donde la pesca selectiva y sostenible es un referente consolidado.

La Fecai también alerta del riesgo para los cetáceos, ya que en Canarias los bancos de atún rojo suelen desplazarse acompañados de numerosos delfines, lo que incrementa la posibilidad de capturas accidentales.

Por todo ello, la federación solicita la retirada inmediata del plan experimental y reclama el blindaje de las aguas canarias, así como una mayor participación del sector pesquero y de las instituciones autonómicas e insulares en los foros internacionales donde se toman estas decisiones.

Noticias Relacionadas

El Cabildo de La Gomera amplía el número de Bonos Consumo a adquirir por persona

Redacción RTVC -

En noviembre el IPC subió en Canarias un 0,2%

RTVC / EFE -

El Foro Cajasiete analiza en Lanzarote el impacto del alquiler vacacional y la escasez de vivienda en la coyuntura turística de Canarias

Jorge Miranda Rodriguez -

El proyecto ISOS, por la inserción laboral femenina, ofrece prácticas no laborales a 100 mujeres en Tenerife

RTVC / Europa PRESS -

Otras Noticias

Clavijo lamenta que no se piense en la ciudadanía, sino en «resistir y atacar»

La Mancomunidad del Sureste avanza en la limpieza de invernaderos abandonados y la mejora ambiental de la comarca

La borrasca Emilia pasa por Canarias sin dejar grandes incidencias pero sí nieve y agua

Las lluvias de la borrasca Emilia garantizan el riego para 2026 en Gran Canaria

Los precios de los servicios de transporte aéreo y alojamiento, los que más se encarecen en el tercer trimestre

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025