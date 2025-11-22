La RFEJYDA ha otorgado a la Federación Canaria de Judo el premio por la gestión de eventos deportivos durante los últimos años

La Federación Canaria de Judo, la mejor de España 2025 en gestión de eventos deportivos

La Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados ha decidido otorgar un reconocimiento especial a la Federación Canaria de Judo por su compromiso, dedicación, buen hacer y colaboración con el órgano federativo nacional en la gestión de eventos deportivos durante los últimos años.

El trofeo “Francisco Valcarcel” a la “Mejor Federación de España 2025” responde a un acto de reconocimiento y agradecimiento a la estrecha cooperación que ha existido entre ambas entidades para la organización de numerosos eventos, nacionales e internacionales, que ha acogido la federación canaria en los últimos tiempos y los que albergará en los próximos años. Un ejemplo es el Campeonato de Europa cadete que se llevará a cabo en el Gran Canaria Arena en mayo de 2026.

La Federación Canaria de Judo ha desempeñado un papel fundamental en la organización y desarrollo de la Gala del 75º Aniversario de la RFEJYDA 2024, así como en la celebración de los Campeonatos de España Sénior y de Veteranos 2024, eventos de gran relevancia y que contribuyeron de forma ejemplar al fortalecimiento de la comunidad del judo en España.

Un honor para el judo canario

El presidente de la Federación Canaria, Antonio Coruña, mostró su felicidad por un premio que jamás se había concedido a la entidad federativa que preside desde hace más de tres décadas: “Es una gran halago recibir un reconocimiento de esta importancia que sirve para premiar el trabajo y esfuerzo de todos los que cuidan y quieren al judo en nuestra tierra: deportistas, entrenadores, federaciones insulares, clubes, árbitros y las instituciones públicas como el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sin las cuales sería imposible el crecimiento de nuestro deporte”, explicó.

La máxima autoridad del judo en Canarias recordó que “tenemos casi cinco mil licencias, una cifra importante, y nuestro objetivo es seguir progresando y mejorando y galardones como el que vamos a recibir el sábado nos reafirman en el trabajo bien hecho y contribuyen al crecimiento del deporte en todos los rincones del archipiélago”, apostilló.

Por su parte, el director deportivo de la Federación Canaria y de la Insular de Gran Canaria, Alejandro Doblado, expresó, igualmente, su felicidad por un merecido reconocimiento: “Es un gran honor y un inmenso motivo de orgullo para nuestra federación recibir este premio que reconoce el trabajo, codo con codo, que llevamos haciendo durante muchos años con la Federación Española en múltiples eventos como campeonatos de Europa de veteranos y de katas, un campeonato de España senior y veteranos, campeonatos autonómicos, la Supercopa de España, el memorial Santiago Ojeda o el trofeo Manuel Campos, que están grabados a fuego en nuestro calendario deportivo cada temporada”.

Referente en organización deportiva

También desde la Federación Española de Judo han querido mostrar su alegría por uno de los momentos más significativos del judo en las islas: “Para nosotros es un placer entregar el premio a una federación que ha demostrado su excelencia en las labores de gestión de eventos deportivos en los que se ha rayado a un nivel sobresaliente. No es un premio solo de este año, porque la federación canaria lleva dos o tres años albergando eventos de gran prestigio y siempre con grandes resultados. Mi felicitación más sincera a toda la familia del judo en Canarias”, aseguró el secretario de la RFEJYDA, Serafín Araguete.

El acto de entrega del trofeo tendrá lugar este sábado, 22 de noviembre, de 18 a 22 horas, en la sede del Comité Olímpico Español, en el Auditorio “Pabellón Goyeneche”, durante el transcurso de la Gala Anual de la RFEJYDA.