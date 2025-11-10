El líder del PP lanza desde Melilla un mensaje de “cambio y esperanza” y critica la falta de presupuestos y de mayoría parlamentaria del Ejecutivo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este lunes que “la legislatura está acabada” y responsabilizó al Gobierno de Pedro Sánchez del bloqueo político y de la crisis de credibilidad institucional. “Los jueces le paran los pies y sus socios le atan las manos”, afirmó durante un acto político celebrado en Melilla, donde el PP reunió por primera vez fuera de Madrid a su comité de dirección, centrado en la cuestión migratoria.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, este lunes, durante un acto político del Partido Popular en Melilla. EFE/ Giner

Feijóo calificó al Ejecutivo como “acorralado por la justicia y noqueado por el Parlamento”, tras el anuncio de Junts de que no apoyará más leyes del PSOE. A su juicio, “este Gobierno ya no es ni mayoría, ni progresista, ni social” y hoy “hay más probabilidades de que el Congreso apruebe leyes del PP que del propio Ejecutivo”.

Críticas por la falta de presupuestos y el bloqueo político

El líder popular instó a Sánchez a “asumir que no puede gobernar, solo bloquear y obstruir el cambio”, al no contar con respaldo parlamentario ni social. Aseguró que el presidente evita convocar elecciones porque “sabe que las pierde” y añadió: “¿Qué presidente puede presumir de democracia cuando ya no tiene ni ética ni solidez parlamentaria?”.

Feijóo elogió la “decisión valiente y noble” de la presidenta extremeña María Guardiola por convocar elecciones ante la falta de presupuestos, lo que, dijo, demuestra “responsabilidad y respeto a los ciudadanos”. En contraste, criticó que “algunos ministros y el propio presidente” defiendan que los presupuestos “no son indispensables”.

“España no puede vivir con cuentas caducadas”

El dirigente popular advirtió de que “España podría acabar en 2032 con un presupuesto de 2022” porque Sánchez “cree que puede gastar lo que quiera sin límite”. Defendió que las cuentas públicas son “indispensables” para políticas sociales y estructurales: vivienda, sanidad, educación, seguridad, infraestructuras y energía.

“A lo mejor el presupuesto no es indispensable para los 22 ministros, porque ellos van a seguir cobrando”, ironizó Feijóo, quien acusó al Gobierno de “esquimar los presupuestos de los españoles con viajes, enchufes y negocios oscuros”.

“Solo les queda revolverse ante los jueces”

El presidente del PP sostuvo que el Ejecutivo “ya no tiene un Consejo de Ministros, sino un comité de oposición al PP”, al estar, según él, centrado en “hacer campaña desde la Moncloa”. Añadió que el Gobierno “solo se dedica a torpedear a las comunidades y ciudades autónomas que sí saben gobernar”.

Feijóo reclamó un cambio de rumbo y prometió “un gobierno que levante la vista de los juzgados y no tenga ataduras”, desde el que España pueda “recuperar la ambición, la ilusión y la moral”.

“No hay nada de progresista en empobrecer a las clases medias”

En referencia al último informe de Cáritas, que alerta de que diez millones de españoles viven en riesgo de pobreza, Feijóo sostuvo que “no tiene nada de progresista empobrecer a las clases medias”.

“España no puede ser ingobernable solo porque la corrupción del PSOE sea inagotable”, concluyó el líder popular, quien cerró su intervención en Melilla con un mensaje de “cambio y esperanza” de cara al futuro político del país.