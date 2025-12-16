Clavijo señala en el último pleno del año en el Parlamento de Canarias que el Ejecutivo es «exigente consigo mismo y que al hacer balance es consciente de que se han hecho cosas buenas, se ha equivocado en otras y se puede mejorar en otras también»

La oposición al Gobierno canario ha definido este martes la situación de las islas como «desalentadora» y el presidente, Fernando Clavijo, ha reivindicado la transformación «sin varitas mágicas ni mirar para otro lado mientras algunos se lo llevan calentito», con mejoras sociales y económicas que contrapuso a un PSOE que «saquea a la clase media con impuestos».

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, en el Parlamento. EFE/Ramón de la Rocha.

Clavijo ha respondido en el último pleno del año en el Parlamento de Canarias a las críticas de la oposición respecto a su gestión, pues para el socialista Sebastián Franquis la herencia que critica el presidente es su responsabilidad, tras dos años y medio en el Gobierno, y la situación en asuntos como la dependencia es «indecente».

También el diputado de NC-BC Luis Campos se ha referido al tiempo que lleva Clavijo gobernando para indicar que la situación para la mayoría social «no puede ser más desalentadora», ya que mientras Canarias bate récords de crecimiento del PIB hay 220.000 personas en riesgo de pobreza severa y más de un 40 por ciento de niños en pobreza infantil. Esto se compagina con récords en la llegada de turistas y en los beneficios empresariales, que a su juicio rayan «lo obsceno», mientras los trabajadores tienen los salarios más bajos de España, ha recriminado Campos.

Impuestos e inflacción

«Ese lugar existe y se llama Canarias» y esa situación es responsabilidad «de su Gobierno», ha continuado el diputado de NC-BC, para señalar la desigualdad en unas islas donde el 10 por ciento de la población controla el 60 por ciento de la riqueza pero en cambio una de las primeras medidas del gabinete fue «bajar impuestos a los ricos» al eliminar el impuesto de sucesiones.

La inflación no para de subir, la cesta de la compra es la más cara de España y sin embargo el Gobierno regional ha suprimido la deducción por el alza de precios que beneficiaba al 70 por ciento de los contribuyentes en el tramo autonómico del IRPF, ha indicado Campos, quien también ha criticado cómo el Ejecutivo «se autoproclama campeón» en iniciativas en materia de vivienda mientras los alquileres se sitúan por encima de los 1.200 euros.

Logros del Ejecutivo

El presidente autonómico ha replicado que el lugar que describe Campos «existía: es la herencia que dejó el pacto de las flores y este Gobierno la está cambiando», un Ejecutivo que es, ha dicho, exigente consigo mismo y que al hacer balance es consciente de que se han hecho cosas buenas, se ha equivocado en otras y se puede mejorar en otras también

Entre los logros del Ejecutivo ha señalado la modificación de la ley de Extranjería para un trato más digno a los menores y la aprobación de la ley del Alquiler Vacacional, además de dedicar más de 300 millones de euros para política de vivienda y situar a las islas en el quinto lugar en el índice Arope de exclusión social, «en el que ustedes nos dejaron en la cola».

Además se ha referido a la labor del Gobierno, y especialmente de la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, para propiciar encuentros que han logrado la mayor subida salarial de la historia en el sector turístico de ambas provincias, y ha alabado también la agilización en las listas de dependencia y discapacidad y el cierre de acuerdos con los cabildos para movilizar 1.100 millones de euros.

Críticas de la oposición

A su juicio, el diputado de NC-BC está «anclado en el pasado» de la herencia de las flores y el actual Gobierno «está transformando esa realidad», con una situación que sin ser la que el Ejecutivo desea, sin «vender pajaritos preñados, es francamente mejor que la que ustedes dejaron».

Para el portavoz socialista Sebastián Franquis, la actual gestión es «heredera de su propia herencia» tras dos años y medio gobernando, al tiempo que ha considerado que hablar de la situación en Canarias es «absolutamente contradictorio», pues la economía crece pero la mayoría social no progresa «y ello es responsabilidad de su Gobierno».

El crecimiento no llega a los hogares canarios, los salarios no mejoran, la desigualdad no se reduce, la sanidad se deteriora y se ha normalizado la saturación en urgencias y «el maquillaje» de las listas de espera, la dependencia se ha convertido en un derecho para el que los usuarios «no tendrán respuesta» y todo ello, ha resumido Franquis, es responsabilidad de este Gobierno.

«Hoy los canarios son más pobres que hace dos años y los ricos más ricos», ha concluido el portavoz socialista.

Haciendo política social, sanitaria y educativa

El presidente canario ha insistido por el contrario en que este Gobierno esta cambiando las cosas, fomentando convenios colectivos con trabajo conjunto y no desde el enfrentamiento como en su opinión realiza el Ejecutivo central, y haciendo la política social, sanitaria y educativa «que ustedes jamás fueron capaces de hacer».

Como ejemplo, Fernando Clavijo ha señalado que en la ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026 que está previsto ratificarse este martes se incluyen beneficios fiscales para las personas con menos recursos y la deflactación de tramos del IRPF, lo contrario a una política socialista «de saturar y saquear a la clase media con impuestos»