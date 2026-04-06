El Festival de Poesía Baltasar Espinosa en Gáldar contará con más de 80 escritores de Canarias, la península e Hispanoamérica

Festival de Poesía Baltasar Espinosa reúne a escritores en Gáldar. Ayuntamiento de Gáldar

El III Festival de Poesía Baltasar Espinosa se celebrará en Gáldar (Gran Canaria) entre los días 9 y 12 de abril bajo el lema “Poetas por un mundo en paz”.

Más de 80 escritores participarán en esta edición, consolidando al municipio como un referente de la creación literaria en Canarias y ofreciendo a los poetas la oportunidad de recorrer enclaves patrimoniales, arqueológicos y turísticos de la ciudad.

El festival, organizado por la Asociación de Escritoras y Escritores Palabra y Verso, comenzará con la presentación del proyecto “Referentes de la Literatura Canaria”, que incluye el libro homónimo y una selección de retratos del artista Eugenio Aguiar.

Comienza el 10 de abril

Esta obra reúne por primera vez a los referentes de la literatura canaria desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, con prólogo del poeta galdense y Premio Canarias de Literatura 2018, Ángel Sánchez.

Entre los eventos destacados, el acto institucional del festival tendrá lugar el 10 de abril en el Teatro Consistorial de Gáldar, donde se presentará “Los restos de la nada” del poeta Nicolás Fernández Hernández, ganador del II Premio Internacional de Poesía Baltasar Espinosa.

La presidenta de la asociación organizadora, Josefa Molina, subraya que el lema del festival busca promover la paz y crear espacios para reflexionar sobre los conflictos internacionales actuales.