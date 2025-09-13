Iniciativas como este festival representan una clara apuesta por un modelo de turismo sostenible y diferenciado

Imagen de Senderos de La Palma.

Los más de 1.000 kilómetros de senderos de La Palma los recorren cada año por miles de caminantes amantes de la naturaleza. Este fin de semana muchos de ellos se reúnen para disfrutarlos dentro del Festival de Senderismo.

Este año se celebra la XVII Edición del Festival Internacional de Senderismo y Montaña Isla de La Palma, un evento ya consolidado que, una vez más, pretende acercar tanto a la población local como a los visitantes a los recursos naturales, patrimoniales y etnográficos de la isla. Todo ello con el firme propósito de poner en valor el patrimonio y contribuir activamente a la sostenibilidad insular.

Riqueza natural

El festival ofrece rutas guiadas por profesionales que permiten a los senderistas obtener una visión integral y cercana de la riqueza natural y cultural de La Palma.

La isla de La Palma, se presenta como un escenario privilegiado para la práctica de actividades deportivas y de ocio al aire libre durante todo el año. Iniciativas como este festival representan una clara apuesta por un modelo de turismo sostenible y diferenciado, que ha posicionado a La Palma como un destino destacado dentro del Archipiélago Canario, reconocido a nivel nacional e internacional.