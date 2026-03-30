La previsión de reservas alcanza el 85 % gracias al espectacular estado verde del campo tras las lluvias

El turismo rural en Canarias registra un nuevo récord histórico este año al alcanzar una ocupación del 85 %. Los visitantes eligen las medianías de las islas para disfrutar de las vacaciones en familia. Esta tendencia consolida a las casas rurales como la opción preferida frente a otros sectores.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El excelente estado del campo canario tras las últimas lluvias impulsa las reservas. El número de pernoctaciones crece un 5 % respecto al pasado ejercicio. Este paisaje espectacular funciona como el principal reclamo para el turista local e internacional.

Pedro Carreño, presidente de la Asociación de Turismo Rural, celebra estas cifras actuales. Los datos superan con creces los registros obtenidos durante la temporada anterior. La belleza de la floración en las islas atrae a miles de personas.

Las casi 1.000 casas rurales protegidas del archipiélago rozan el lleno técnico. El sector oferta actualmente un total de 5.000 plazas en todas las islas. Los clientes buscan la tranquilidad de las medianías frente a las zonas costeras.

Fidelidad y cambios en el gasto

Muchos visitantes repiten su estancia en las islas por décima vez consecutiva. Estos turistas fieles valoran especialmente el contacto directo con la naturaleza canaria. La experiencia de años anteriores motiva el regreso de las familias al campo.

Sin embargo, factores externos como la guerra influyen directamente en el gasto final. Los clientes muestran mayor prudencia a la hora de desembolsar dinero en ocio. El presupuesto se destina principalmente al alojamiento y a necesidades básicas diarias.

A pesar de la contención, la satisfacción del usuario sigue siendo muy elevada. El presidente de la asociación destaca la sencillez de los planes familiares actuales. El turismo rural demuestra su fortaleza como motor económico en las zonas altas.