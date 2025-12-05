Más de 60 artistas participan en la nueva edición del Festival Internacional del Cuento de Los Silos hasta el 8 de diciembre

Informa: María Herrera/Germán González.

La trigésima edición del Festival Internacional del Cuento de Los Silos da voz a más de 60 artistas que participarán hasta el 8 de diciembre. Un amplio programa cultural que abarca desde cuentacuentos, teatro o la presentación de libros.

Ernesto Rodríguez Abad, Director del Festival Internacional del Cuento de Los Silos.

El mundo mágico de la palabra toma este rincón del norte de Tenerife para envolverse en las historias de sus narradores. Sin olvidar el arte plástico en el que se va a mimetizar cada rincón de Los Silos para ambientar cada una de las historias.

La magia de la palabra da vida al Festival Internacional del Cuento de Los Silos. RTVC.

‘Encuentros con la palabra’

Una cita obligada para gran parte del público es desde hace tres años Las Crisálidas: Encuentros con la palabra en la Iglesia Nuestra Señora de La Luz. Diferentes escenarios reservados para cada uno de los públicos. Los más pequeños tienen reservada la Sala Callejón. Exposiciones complementan esta cita cultural como la de Ramón Freire con «Palabras ilustradas».

Este año además, habrá un espacio dedicado a rememorar los 30 años del Festival.

Tertulias al olor del pan

Los paseos noctámbulos también protagonizan una vez más este encuentro con los narradores que desplazarán al público a sus fantasías narrativas. En el entorno del cementerio se desarrollarán los espectáculos de terror a cargo de TeatroSilos.

Como novedad este año son las Tertulias al olor del pan. Una cita el domingo 7 de diciembre, de nueve a doce de la mañana. Sin olvidar los Desayunos de cuentos, el lunes 8 de diciembre, o Letras para merendar, ese mismo día, a partir de las 16.30.

En este marco, el director del Festival, Ernesto Rodríguez Abad, presentará su libro, Bestiario del agua.