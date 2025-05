Decenas de bandas y solistas cancelan su participación en eventos como Viña Rock, Sónar y FIB por su relación con un fondo de inversión vinculado a intereses israelíes

Decenas de bandas han decidido bajarse de los escenarios de algunos de los festivales más importantes de España. La razón común: la gestión de estos eventos por parte de Superstruct Entertainment, una empresa controlada por el fondo estadounidense KKR, vinculado a inversiones en empresas tecnológicas y proyectos inmobiliarios relacionados con la ocupación de territorios palestinos.

Imagen de archivo | Europa Press

El conflicto ha desatado un boicot artístico sin precedentes. La presión pública y las críticas a la opacidad de la financiación han hecho temblar las bases de la temporada de festivales, especialmente aquellos con mayor proyección mediática.

Carteles en caída libre

Las cancelaciones han afectado la estructura de muchos festivales. Algunas programaciones pierden nombres clave, otras han comenzado a sufrir cancelaciones de entradas y comentarios negativos en redes. El daño es visible y profundo.

Mientras tanto, los promotores intentan desmarcarse del fondo, aunque sin tomar medidas claras que garanticen la independencia económica y ética de los eventos.

Respuesta institucional y social

Varios ayuntamientos han retirado su colaboración con festivales que no explican públicamente su modelo de financiación. Desde el Ministerio de Cultura se ha expresado malestar por la implicación de fondos con trayectorias alejadas de los valores sociales y democráticos del país.

El rechazo no proviene solo de instituciones. Una parte significativa del público ha respaldado el boicot, al igual que numerosos colectivos sociales y plataformas de defensa de los derechos humanos.

La música toma partido

Para muchos artistas, no se trata de una decisión comercial, sino ética. Participar en un evento financiado por intereses contrarios a los derechos humanos compromete la coherencia de su discurso y les aleja de su comunidad.

Algunos festivales han intentado mantenerse al margen del conflicto, pero la presión pública exige claridad y compromiso. Ya no basta con neutralidad; el público quiere posicionamientos claros. El boicot no solo refleja una protesta puntual, sino una transformación en la relación entre música, dinero y valores, exigiendo transparencia, coherencia y ética en la financiación de la cultura.

Festivales afectados por el boicot a KKR

Estos son los festivales señalados por su vínculo con Superstruct Entertainment y, por tanto, afectados por el boicot:

Arenal Sound, Bahía Sound, Brava Madrid, Brunch Electronik, Caudal Fest, Elrow Town, Festival de Les Arts, FIB Benicàssim, Granada Sound, I Love Reggaeton, Ibiza Elrow Amnesia, Interestelar, Love the Twenties, Love The 90s, Madrid Salvaje, Monegros Desert, Morriña Fest, OFF-Sónar, O Son do Camiño, Resurrection Fest, Sónar Barcelona, Sonórica, Sónica, Tsunami Xixón y Viña Rock.

Artistas que se bajan del cartel

Los siguientes grupos y solistas han anunciado públicamente que no participarán en eventos financiados por KKR, agrupados aquí en orden alfabético:

Abadir, Aines, AK97, Alice Sparkly Kat, Amantra, Andrea Belosi, Ancient Pleasure, Animistic Beliefs, Axo Rock, Baba cy, Boikot, Brodinski, Cibelle, Colectivo Rock contra el fascismo, Colin Self, Dakidarría, Dania, Desklate, Dis Fig, DJ Haram, DJ Paca, DJ Sosa RD, dublabBCN, El Niño de la Hipoteca, El Último Ke Zierre, Emma DJ, Ergo Pro, Esmeralda, Eyra, Fermín Muguruza, Flore, Florentino, Free City, Gritando en Silencio, Günseli Yalcinkaya, Heith, High Paw, Ikonika, Ill Pequeño, Jehia, Jeisson Drenth, Jokk0 Collective, Juliana Huxtable, Julietta Ferrari, Kaos Urbano, Kaótiko, Kalerizo, Kamikazes, Kebra, Kode9, La Élite, La Fúmiga, La Prados, Lanav, LaFrancesssa, Las Ninyas del Corro, Le Motel, Lechuga Zafiro, Loncha Velasco, Lolo & Sosaku, Los de Marras, La Raíz, Loraine James, Maquette Dieng, Magdalena Petrova, Mago Hart, Manuka Honey, Mans O, Marikarmen Free, Mika Oki, Nahoomie, nara is neus, Natalia Gima, Nicholas Evans (MTG-UPF), Nina Emocional, No Konforme, Noela Covelo Velasco, Non Servium, Nexus (B4mba & Mooki6), Nueen, Objekt, Oliver Torr, Om Unit, oma totem, Opo, Peder Mannerfelt, Peter Kirn, Phran, Pink Socks, Porretas, Pura Cadera, Ratri Notosudirdjo, rbf.linh, Reincidentes, R-010 & Venerandi, Rompiendo Filas, Saint Abdullah, Sangre Salvaje, Sara Persico, Sarna, Santiago Latorre, Selectya Glossy, Sergi Botella Llongueras, Sevi Iko Domochevsky, Shannen SP, Shapednoise, Sínkope, Ska-P, Sofia, Sons of Aguirre & Scila, Sunny Graves, Tiyumii, Tom Heyes, Vica Pacheco y Yessi Perse.