Las fiestas de La Milagrosa en Agaete podrían suspenderse

Un desacuerdo entre la Policía Local y el Ayuntamiento de Agaete podría hacer que, por primera en la historia, este barrio no cuente con sus fiestas populares

Cuando apenas quedan algunas horas para que comiencen las fiestas de La Milagrosa, en Agaete, Gran Canaria, los vecinos aún no saben si van a poder celebrarlas. Un desacuerdo entre la corporación y la policía local podría cancelar estas fiestas del barrio de El Risco por primera vez en su historia.

Informativos RTVC

No harán horas extra

La Policía Local de Agaete dice que no hará horas extraordinarias, por lo que Ayuntamiento suspenderá todos o la mayoría de los actos de las fiestas.

El conflicto viene cuando hace una año y medio llegaron a un acuerdo con diferentes puntos que ahora la policía municipal asegura que no se ha cumplido. De ahí su negativa a hacer más tiempo de trabajo que el obligatorio.

Por su parte, el consistorio considera que sin la presencia policial es imposible garantizar la seguridad ciudadana en las fiestas, de ahí su amenaza de suspenderlas.

En medio, los vecinos y vecinas de este barrio, que verían como no se celebran los actos tradicionales de estas fechas por primera vez en la historia. Este viernes se han manifestado para intentar evitarlo.