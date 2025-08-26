La presidenta del cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, dispone de 15 días hábiles para convocar el pleno, lo que sitúa el límite en el viernes 12 de septiembre, tras la petición del PSOE

Tegueste cancela la Fiesta de la Vendimia como medida preventiva ante la filoxera

Piden un pleno extraordinario para conocer las medidas ante la filoxera en Tenerife. Imagen de archivo RTVC.

El procedimiento establece que, una vez registrada la petición, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, dispone de 15 días hábiles para convocar el pleno, lo que sitúa el límite en el viernes 12 de septiembre, para abordar el problema de la plaga de filoxera, ha indicado este lunes el PSOE en un comunicado.

En caso de no hacerlo en ese plazo, la sesión quedará automáticamente fijada para el viernes 26 de septiembre a las 12:00 horas.

Preocupación por la filoxera

El PSOE de Tenerife ya expresó públicamente su preocupación por la detección del primer foco de filoxera en la isla en un comunicado difundido el pasado 12 de agosto, en el que reclamaba una actuación rápida, con medios suficientes y con transparencia para proteger la viticultura insular.

Los socialistas subrayan que la aparición de la filoxera supone «un desafío de gran magnitud» para el sector vitivinícola, clave en la economía, la identidad y el paisaje de la isla, y consideran necesario que el Cabildo exponga con claridad tanto las medidas ya puestas en marcha como los protocolos de prevención y control previstos.

Tegueste cancela sus fiesta, ligadas a la vendimia

El Ayuntamiento de Tegueste ha decidido cancelar todos los actos vinculados al sector vitivinícola previstos en las tradicionales Fiestas de la Vendimia, como medida preventiva ante la amenaza fitosanitaria que representa la filoxera, detectada en cultivos de vid en la isla de Tenerife.

Esta decisión se toma en cumplimiento de la orden emitida por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias el pasado 20 de agosto, y ha sido consensuada entre el Ayuntamiento, la Asociación Vitivinícola de Tegueste (AVITE), la Asociación de Vecinos del Lomo y el colectivo vecinal de La Padilla.

Las actividades suspendidas incluyen el evento ‘Vendimia para la Esperanza’, así como el Concurso de Racimos de la Vendimia y la Caravana de vehículos, inicialmente previstos para el 12 y 13 de septiembre, además del resto de la programación cultural y festiva de esas fechas, ha indicado el consistorio tinerfeño en una nota.