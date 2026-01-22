Fin de semana del mejor fútbol canario en RTVC

Cobertura especial en Televisión Canaria, La Radio Canaria y RTVC.es de los encuentros de la UD Las Palmas, el CD Tenerife y el Costa Adeje Tenerife

RTVC pone en marcha este fin de semana un amplio dispositivo de retransmisión para acercar a la audiencia canaria una completa agenda futbolística, con protagonismo para la UD Las Palmas, el CD Tenerife y el Costa Adeje Tenerife, a través de Televisión Canaria, La Radio Canaria y la web rtvc.es.

La primera cita llegará el sábado 24 de enero con el partido UD Las Palmas – Córdoba CF, que podrá seguirse en directo en Televisión Canaria. La emisión arrancará a las 17:00 horas con un programa previo y continuará con el encuentro desde las 17:30 horas. La narración correrá a cargo de Jesús Alberto Rodríguez, director de Deportes de la tele, acompañado en los comentarios por Miguel Ángel Valerón, mientras que Jesús Izquierdo ofrecerá la información a pie de campo. Tras el pitido final, Televisión Canaria ofrecerá un postpartido hasta las 20:00 horas, con las primeras reacciones del encuentro.

De forma paralela, La Radio Canaria realizará el seguimiento completo del partido dentro de la programación de Todo Goles Radio. La retransmisión radiofónica comenzará a las 17:00 horas con la previa, con Juan Luis Monzón en la narración, Chus Trujillo en los comentarios y, desde el estudio, Juanjo Toledo, jefe de Deportes de la Radio Canaria, junto a Simón Abreu, productor de la redacción deportiva que estará interactuando con los oyentes a través de las redes. El encuentro podrá seguirse también a través de la web www.rtvc.es para el público de Canarias.

Domingo de fútbol desde primera hora

La actividad continuará el domingo 25 de enero desde las 11:00 horas en La Radio Canaria, con el seguimiento del encuentro del Costa Adeje Tenerife frente al RCD Espanyol, correspondiente a una nueva jornada liguera y que se disputará en la Ciudad Deportiva Dani Jarque.

A lo largo de la mañana, La Radio Canaria enlazará además con los encuentros de Segunda Federación, con el partido de Las Palmas Atlético como local frente al Navalcarnero, y el Tenerife B a domicilio ante el Moscardó, además del seguimiento habitual de la jornada en Tercera Federación.

El CD Tenerife – Real Madrid Castilla, en directo

La cobertura del fin de semana seguirá con el encuentro CD Tenerife – Real Madrid Castilla, que se emitirá en directo a partir de las 15:00 horas en Televisión Canaria, La Radio Canaria y rtvc.es, con señal disponible para el público de Canarias. En televisión, la narración será de Dani Álvarez, con el análisis de Juanma Bethencourt.

Por su parte, La Radio Canaria ofrecerá una cobertura especial dentro de Todo Goles Radio, con previa a las 14.30 horas, narración en directo, análisis y seguimiento posterior del encuentro, además de conexiones con el resto de la jornada, manteniendo su apuesta por una información deportiva cercana, continua y en directo con Joaquín González en la narración y José Barroso en los comentarios.

Con este despliegue coordinado en todos sus soportes, RTVC refuerza su compromiso de servicio público, garantizando a la audiencia una cobertura completa, profesional y accesible del fútbol canario durante todo el fin de semana.