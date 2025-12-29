La final de LaLiga FC Futures entre el Atlético de Madrid y el Villarreal CF

Ya se conocen quiénes jugarán la final de la 29 edición del Torneo Internacional de LaLiga FC Futures de fútbol infantil. Este 29 de diciembre la disputará Atlético de Madrid y Villarreal CF en Gran Canaria
Atlético de Madrid vs Villarreal CF disputarán la final de LaLiga FC Futures este lunes en el Estadio de Gran Canaria.
Ambos equipos han llegado a la final tras derrotar por penaltis a sus rivales. El Atlético de Madrid dejó en semifinales al Real Madrid y el Villarreal CF superó en la semifinal al Valencia CF.
El Villarreal igualó con el Valencia (1-1) y obtuvo su pase en la tanda de penaltis por 1-3, con un último lanzamiento de Raúl Pérez.
La semifinal entre Real Madrid y Atlético de Madrid finalizó con idéntico resultado a la anterior (1-1), y también se resolvió en los penaltis (1-2) con gol de Luca Villa, hijo del máximo goleador de la selección española, David Villa.
El partido de la gran final se disputará a partir de las 18:00 horas.