Las dos semifinales de este torneo de LaLiga FC Futures de fútbol infantil es un clásico que cada año se disputa en el sur de Gran Canaria y en el que ya se han visto jugadores que posteriormente han llegado al fútbol internacional

El Valencia se enfrentará al Villarreal, y el Real Madrid al Atlético de Madrid en las semifinales de la 29 edición del Torneo Internacional LaLiga FC Futures de fútbol infantil, este lunes en el Estadio de Gran Canaria.

El equipo del Real Madrid en la imagen disputará la semifinal frente al Atlético de Madrid / LaLiga FC Futures

En la ronda de cuartos de final, el Valencia empató con el FC Barcelona (1-1) y se clasificó en la tanda de penaltis (3-2), mientras que el Villarreal ganó con amplitud al Espanyol (1-5).

Por su parte, el Atlético de Madrid logró acceder a semifinales tras imponerse por 3-1 a la Juventus de Turín (Italia), con tantos de Viti, Jaime e Íñigo, y disputará este lunes un atractivo derbi ante el Real Madrid, que en el último encuentro de cuartos de final ganó por la mínima al Betis (1-0) gracias a un gol de Hugo Fernández.

Horarios de las dos semifinales de LaLiga FC Futures 2025

La primera semifinal del torneo sub 12, entre Valencia y Villarreal, se disputará a partir de las 10.00 (hora canaria), y a continuación jugarán los dos conjuntos madrileños.

Los vencedores de ambas semifinales se encontrarán en la gran final de esta edición, prevista para las 18.00 horas sobre el césped del estadio de Gran Canaria.