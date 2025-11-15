Han participado alrededor de 200 personas en las IV Jornadas de Accesibilidad de Fuerteventura con ruta de senderismo adaptado

Finalizan las IV Jornadas de Accesibilidad de Fuerteventura, organizadas por la Consejería de Accesibilidad, en la que han participado alrededor de 200 personas durante los días 14 y 15 de noviembre en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura.

Las jornadas han finalizado con una ruta de senderismo y entrega de certificaciones para el manejo de sillas Joëlette a cargo de CD Fuertetrail y la Asociación Senderos Sin Barreras, y guiada por Vulcano Trekking.

La ruta ha llevado a los y las participantes desde Caleta de Fuste hasta el Barranco de la Torre, en el municipio de Antigua. La caminata, por el litoral de la costa, hizo paradas por los Hornos de Cal y Yacimiento Paleontológico de la Guirra, Salinas del Carmen y la escultura del Sendero de los Cetáceos, entre otras paradas.

La actividad ha contado con la participación de alumnado de enfermería de la ULPGC y del ciclo de Emergencias Sanitarias del CIFP Majada Marcial. La consejera de Accesibilidad, Carmen Alonso, agradece a todas las personas que han hecho posible esta cuarta edición de las jornadas, que son un espacio para el intercambio de experiencias, conocimientos y para la formación en materia de accesibilidad universal.