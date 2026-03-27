El Parque Nacional del Teide recupera el senderismo de cara a Semana Santa, pero limita las zonas de alta montaña a alpinistas cualificados

El Parque Nacional del Teide ha reabierto la mayoría de sus senderos tras los últimos episodios de nieve, permitiendo nuevamente el acceso de visitantes.

Sin embargo, los caminos que conducen al pico del Teide y al área de Pico Viejo permanecen cerrados o restringidos debido a la presencia de hielo, quedando habilitados únicamente para alpinistas con experiencia.

Desde la gestión del parque se prevé que en los próximos días, coincidiendo con la Semana Santa, puedan reabrirse también varias pistas forestales, siempre en función de la evolución de las condiciones meteorológicas y de seguridad.

Reabren los senderos del Teide, aunque el acceso al pico sigue restringido por nieve y hielo. RTVC

Excursiones con guías especializados

La reapertura progresiva responde a la mejora del tiempo tras la reciente nevada, aunque se mantiene la precaución ante posibles riesgos en zonas de alta montaña.

El interés por visitar el Teide ha aumentado tras las nevadas, aunque los profesionales del sector recomiendan prudencia y aconsejan realizar las excursiones con guías especializados, que puedan evaluar sobre el terreno las condiciones reales antes de acceder a las zonas más complejas.