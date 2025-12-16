ES NOTICIA

La Fiscalía solicita 12 años de prisión por una presunta agresión sexual en Bandama

Redacción RTVC
Piden 12 años de prisión a un hombre por una presunta agresión sexual a una mujer que trabajaba como interina en su casa

La Fiscalía ha solicitado una pena de 12 años de prisión para un hombre acusado de haber agredido sexualmente presuntamente a una mujer. La chica trabajaba como interna en su vivienda de Bandama, en Gran Canaria. Los hechos, según el escrito de acusación, habrían tenido lugar en agosto de 2023. El acusado se habría aprovechado de la relación de confianza existente con la víctima para cometer la agresión.

Imagen de la declaración del acusado.

Durante la vista oral, la mujer ha prestado declaración ante el tribunal, donde ha relatado el duro episodio vivido y el impacto que le ha causado.

El informe forense presentado en el juicio señala que se encontraron restos de ADN del acusado en la vagina de la mujer, una prueba que la acusación considera relevante para sostener los hechos denunciados.

Por su parte, el acusado también ha comparecido ante los magistrados, ha negado la agresión y ha asegurado que las relaciones sexuales fueron consentidas.

