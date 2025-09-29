Canarias pierde más conexiones aéreas con Europa

Fly PLAY cesa sus operaciones y cancela todos sus vuelos. La compañía operaba en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife

La aerolínea ‘low cost’ islandesa Fly PLAY ha anunciado este lunes el cese de sus operaciones y la cancelación de todos sus vuelos debido a las bajas ventas de billetes y al fracaso de su plan de reestructuración.

La aerolínea islandesa Fly PLAY cesa sus operaciones y cancela todos sus vuelos. La compañía operaba con Gran Canaria y Tenerife entre otras ciudades / Europa Press

Tarifas de rescate

En un comunicado, explica a los pasajeros que pueden encontrar alternativas a sus viajes en vuelos de otras compañías y que algunas de ellas pueden ofrecer «tarifas de rescate» especiales teniendo en cuenta las circunstancias, es decir, deben gestionar por sus propios medios una alternativa. Además, ha dejado sin trabajado a unas 400 personas que trabajaban en la compañía.

PLAY fue fundada en 2021 para conectar Norteamérica y Europa con Islandia como ‘hub’ y ahora se encontraba en proceso de reestructuración para centrarse más en los destinos de ocio tras constatar que el negocio transatlántico no estaba yendo bien.

Ahora, la compañía alega que «ha quedado claro que los cambios no pueden ofrecer resultados suficientes para superar los retos» a los que se enfrenta y que se han ido acumulando con el tiempo. «En retrospectiva, el nuevo plan de negocio debería haberse implementado antes», ha añadido, según recoge Bloomberg.

Fly PLAY volaba a 30 destinos, entre ellos, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife

La aerolínea tenía una flota de 10 Airbus A320 y 321neos y volaba a unos 30 destinos, en su mayoría ciudades europeas y lugares vacacionales. En España, PLAY operaba en Alicante, Barcelona, Fuerteventura, Gran Canaria, Madrid, Málaga y Tenerife.