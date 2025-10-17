Hallan un fósil vegetal prehistórico en La Laguna

Expertos presentan uno de los pocos registros fósiles de vegetación prehistórica localizado en el entorno urbano de La Laguna

Presentación del fósil vegetal hallado en la montaña de San Roque, en La Laguna. EP.

En el ‘Día Internacional del Fósil’ La Laguna presentado el fósil vegetal prehistórico localizado en la montaña de San Roque, junto al conjunto histórico de la ciudad.

La profesora de Paleontología de la Universidad de La Laguna, ULL, Carolina Castillo Ruiz, ha presentado este descubrimiento junto a la geóloga, María Candelaria Martín Luis y la doctoranda, María del Cristo Velasco Flores.

FloraMac 2025

Este hallazgo se expuso en el congreso internacional FloraMac 2025 y representa uno de los pocos registros fósiles de vegetación prehistórica en un entorno urbano.

La presentación se enmarcó en el proyecto ‘Tras las huellas del pasado: ruta interpretativa por los tesoros paleontológicos laguneros’. Esta iniciativa ha sido coordinada por la ULL y está dirigida a los estudiantes de Secundaria.

Durante el acto, se proyectaron imágenes del fósil y se expusieron pósteres divulgativos sobre el patrimonio paleontológico del municipio, incluyendo referencias a especies extintas, como el lagarto gigante de Tenerife.

Los asistentes pudieron conocer cómo los moldes fósiles, formados por sedimentos volcánicos, ofrecen información valiosa sobre el paisaje vegetal anterior a la colonización, así como sobre la dinámica volcánica y climática de la región.