La FP Dual impulsa la recolocación laboral en Canarias con apoyo de agencias de colocación

En muchas ocasiones, las agencias de colocación suponen un impulso para los alumnos de la FP Dual en su entrada al mundo laboral

La FP Dual es un mecanismo de formación práctico que, para muchas personas, sirve para reconducir su carrera laboral y reciclarse en un nuevo puesto de trabajo.

Es el caso de Desiré, que con 29 años tomó la decisión de dejar su trabajo en el sector de la hostelería y buscar formación relacionada con el trabajo de sus sueños: la administración y la contabilidad.

Pese a tener que esperar varios meses hasta el inicio de la formación, Desiré superó el curso y además encontró en las agencias de colocación un apoyo para dar sus primeros pasos en un ámbito laboral desconocido para ella.

Mediante orientación laboral y acuerdos con empresas, este tipo de agencias permiten dar a los alumnos respuesta a las principales cuestiones que enfrentan al dar sus primeros pasos en el mundo laboral o al cambiar de profesión.

Además, la FP Dual se han convertido en un elemento dinamizador del mercado laboral en las islas, permitiendo que personas de todas las edades puedan reciclar sus carreras y ocupar puestos cualificados con gran demanda.

