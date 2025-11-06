Francisco Atta ofreció al PSOE la posibilidad de dar estabilidad al grupo de gobierno municipal, propuesta que declinaron

RTVC.

El alcalde de Valsequillo, Francisco Atta, ha asegurado este jueves que se ofreció al Partido Socialista (PSOE) la posibilidad de dar estabilidad al grupo de gobierno municipal, aunque finalmente los socialistas rechazaron la propuesta. Una decisión que, según ha señalado, marcará la relación futura entre ambas formaciones.

Imagen de Francisco Atta.

Federación Canaria de Municipios

El alcalde fue el anfitrión en la reunión que el comité ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios, celebrada este jueves en Valsequillo.

Durante el encuentro, los representantes municipales abordaron asuntos de especial relevancia para los ayuntamientos canarios, como la Ley de Coordinación de Policías Locales, el decreto sobre seguridad en las playas, así como las alegaciones de la FECAM al proyecto de la Consejería de Transición Ecológica destinado a crear zonas de aceleración de energías renovables.

Atta destacó la importancia de este tipo de reuniones para poner en común los retos de los municipios canarios y coordinar esfuerzos en defensa del interés general, subrayando además el papel de Valsequillo como municipio activo en la agenda regional.