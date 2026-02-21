Las unidades dobles de tranvías circularán con intervalos de 10 minutos el sábado, mientras que el domingo lo harán cada 15 minutos

Metrotenerife activa este sábado su dispositivo especial de Carnaval para el fin de semana de Piñata. El operativo contempla la circulación de tranvías dobles, servicio nocturno ampliado y frecuencias de 12 y 15 minutos.

Imagen RTVC.

Los días de Piñata la Línea 1 ofrecerá frecuencias de paso de 10 minutos durante el día. Por tanto, desde las 21:00 horas, los intervalos serán de 12 y 15 minutos, garantizando la continuidad del servicio hasta la medianoche de este domingo, según ha precisado la empresa pública en una nota de prensa.

Presencia policial

Nuevamente, La Paz será la parada de destino y origen del servicio nocturno de la Línea 1, concentrando el dispositivo especial con presencia policial y del personal de Metrotenerife. Por motivos operativos y de seguridad, la parada Puente Zurita permanecerá fuera de servicio en las noches de Piñata.

Desde las 09:00 horas, los tranvías dobles de la Línea 1 estarán operando hasta la parada Teatro Guimerá tanto en el Carnaval de Día, este sábado, como en el Fin de Fiesta, este domingo.

Finalización del servicio

Las unidades dobles circularán con intervalos de 10 minutos el sábado, mientras que el domingo lo harán cada 15 minutos y desde las 21:00 horas con una frecuencia de 30 minutos hasta la finalización del servicio a medianoche.

Los horarios detallados y las frecuencias de paso pueden consultarse en las paradas del tranvía, en la página web www.metrotenerife.com y en los perfiles oficiales de Metrotenerife en redes sociales.