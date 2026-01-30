Metrotenerife ha informado que el tranvía funcionará el fin de semana y el lunes, de forma parcial la línea 1, mientras que la 2 suspenderá el servicio

En concreto, Metrotenerife indica que por labores de reposición de carriles en los túneles de Taco, Hospital y Padre Anchieta, la operativa del servicio debe adaptarse para que los tranvías de la Línea 1 circulen únicamente entre las paradas de Intercambiador y Chimisay.

El tranvía funcionará de forma parcial el fin de semana y el lunes por mantenimiento / Foto de ARCHIVO

El trayecto restante, que conecta Chimisay con La Trinidad, será cubierto por un servicio de guaguas alternativo coordinado con TITSA que realizará paradas en puntos próximos a las estaciones afectadas.

Servicios suspendidos

Por su parte, la Línea 2 y el servicio nocturno de fin de semana de la Línea 1 permanecerán suspendidos durante esos tres días, del sábado 31 al 2 de febrero.

Metrotenerife indica en un comunicado que ha elegido este puente festivo para reducir las molestias al coincidir con días de menor demanda de movilidad en el área metropolitana. Mientras que el día 3 se retomará el servicio con normalidad.