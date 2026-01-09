ES NOTICIA

Fred Olsen cerró con un récord de 4 millones de pasajeros el 2025

Redacción RTVC
El número ha incrementado en un 10 % respecto al año anterior

La naviera Fred. Olsen Express cerró 2025 con el récord histórico de alcanzar 4 millones de pasajeros transportados, la cifra más alta registrada por la naviera en un solo año, según informó este viernes la empresa.

Fred Olsen cerró con un récord de 4 millones de pasajeros el 2025 / Archivo RTVC

En total, el número de personas y coches desplazados ha incrementado en un 10% respecto al año anterior, superando el millón de vehículos, indicó la naviera en un comunicado.

Asimismo, durante este periodo se han transportado a 80.000 mascotas en sus diferentes acomodaciones exclusivas.

Objetivos cumplido en 2025

Durante el 2025, la compañía celebró el primer aniversario de su ruta entre El Hierro y Tenerife, reforzó su servicio de carga con la incorporación de un nuevo buque y continuó impulsando la tecnología, la sostenibilidad y la accesibilidad en todos sus servicios.

Además, Fred Olsen continuo su colaboración con Terramare Medioambiente con tres nuevas limpiezas de litoral en El Hierro, Tenerife y Gran Canaria. En total, se recogieron 976 toneladas de desperdicios.

Asimismo, la naviera reactivó la campaña de protección de la pardela cenicienta y lanzó la iniciativa Mar de Estrellas.

Fred Olsen anuncia los horarios especiales para las conexiones marítimas con El Hierro con motivo de la Bajada de la Virgen de los Reyes con seis meses de antelación / Fred. Olsen Express
Imagen de Fred. Olsen Express

Por otro lado, Fred. Olsen Express recibió varios reconocimientos, como el premio a las Buenas Prácticas de Gestión para un Desarrollo Sostenible del Cabildo de Tenerife y destacó por su compromiso con los ODS.

Según el comunicado emitido, la naviera participó en iniciativas de accesibilidad y discapacidad y avanzó en proyectos de innovación con sistemas de detección de fauna marina y objetos en el mar.

Finalmente, también mejoró su conectividad wifi con Starlink, un atractivo esencial para muchos de sus pasajeros, y promovió campañas de concienciación sobre la prevención de incendios forestales en colaboración con diversas instituciones.

