El número ha incrementado en un 10 % respecto al año anterior

La naviera Fred. Olsen Express cerró 2025 con el récord histórico de alcanzar 4 millones de pasajeros transportados, la cifra más alta registrada por la naviera en un solo año, según informó este viernes la empresa.

Fred Olsen cerró con un récord de 4 millones de pasajeros el 2025 / Archivo RTVC

En total, el número de personas y coches desplazados ha incrementado en un 10% respecto al año anterior, superando el millón de vehículos, indicó la naviera en un comunicado.

Asimismo, durante este periodo se han transportado a 80.000 mascotas en sus diferentes acomodaciones exclusivas.

Objetivos cumplido en 2025

Durante el 2025, la compañía celebró el primer aniversario de su ruta entre El Hierro y Tenerife, reforzó su servicio de carga con la incorporación de un nuevo buque y continuó impulsando la tecnología, la sostenibilidad y la accesibilidad en todos sus servicios.

Además, Fred Olsen continuo su colaboración con Terramare Medioambiente con tres nuevas limpiezas de litoral en El Hierro, Tenerife y Gran Canaria. En total, se recogieron 976 toneladas de desperdicios.

Asimismo, la naviera reactivó la campaña de protección de la pardela cenicienta y lanzó la iniciativa Mar de Estrellas.

Imagen de Fred. Olsen Express

Por otro lado, Fred. Olsen Express recibió varios reconocimientos, como el premio a las Buenas Prácticas de Gestión para un Desarrollo Sostenible del Cabildo de Tenerife y destacó por su compromiso con los ODS.

Según el comunicado emitido, la naviera participó en iniciativas de accesibilidad y discapacidad y avanzó en proyectos de innovación con sistemas de detección de fauna marina y objetos en el mar.

Finalmente, también mejoró su conectividad wifi con Starlink, un atractivo esencial para muchos de sus pasajeros, y promovió campañas de concienciación sobre la prevención de incendios forestales en colaboración con diversas instituciones.