Aerolíneas, sector turístico, Gobierno autonómico y cabildos rechazan el incremento del 3,8 % anunciado por el gestor aeroportuario

El anuncio de Aena de subir las tasas aéreas un 3,8 % ha provocado un auténtico choque frontal con las aerolíneas y ha levantado en armas a todo el sector institucional y turístico de Canarias. Denuncian que la medida encarecerá los billetes en 800 millones de euros a pesar de los beneficios récord de la compañía.

El presidente del gestor aeroportuario, Maurici Lucena, defiende este incremento, que cifra en unos 43 céntimos adicionales por pasajero, como un paso necesario para moldear y financiar los aeropuertos del futuro sin cerrar el país al turismo.

Sin embargo, las compañías aéreas exigen exactamente lo contrario: una rebaja de tarifas del 4,9 %, lo que supondría unos 90 céntimos menos por persona y trayecto.

El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, acusa a Aena de hinchar sus gastos y calcular a la baja las previsiones de tráfico, advirtiendo que este sobrecoste de 800 millones de euros recaerá sobre el bolsillo de los viajeros y pondrá en riesgo la asequibilidad de volar.

Un año de récord y malestar en el sector turístico

La polémica surge justo después de que Aena cerrara 2025 como un año histórico, superando los 2.000 millones de euros de beneficio neto.

Los aeropuertos españoles registraron 321,6 millones de pasajeros, casi un 4 % más que en 2024, y el 17 % de ese total correspondió a los ocho aeródromos del archipiélago canario. Ante estas cifras, representantes hoteleros y agencias de viajes consideran que la subida perjudica gravemente al destino.

Portavoces de Ashotel, FEHT y ACAVyT insisten en que los aeropuertos canarios son los más rentables de España y reclaman a la entidad que invierta sus beneficios en mejorar los servicios en lugar de aplicar políticas recaudatorias que acaban pagando tanto turistas como residentes.

Rechazo unánime de las instituciones canarias

El plan de Aena, que contempla una inversión de casi 1.000 millones en los aeropuertos canarios para el período 2027-2031, está pendiente de la aprobación final del Consejo de Ministros. El Gobierno de Canarias considera el incremento totalmente injustificado y reclama su derecho a participar en la toma de decisiones.

El consejero Pablo Rodríguez recuerda que el Estatuto de Autonomía otorga a las islas competencias en la materia, lamentando que el Estado, que controla el 51 % de la entidad, tenga siempre la última palabra sin escuchar a los órganos de coordinación territorial.

Los cabildos insulares se han sumado a esta rotunda negativa, definiendo la subida como un duro golpe para la economía insular. Representantes de Tenerife, La Gomera, La Palma y Fuerteventura coinciden en que este «peaje» encubierto es un error que amenaza la principal industria del archipiélago y vulnera los derechos de movilidad de los canarios, para quienes el avión no es un lujo, sino una necesidad absoluta.