Imagen archivo RTVC.

El Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de Fuencaliente han instalado recientemente en el municipio un sistema de megafonía que tiene el objetivo de mejorar la gestión de situaciones de emergencia y optimizar la inmediatez con la que se informa a la ciudadanía de las medidas adoptadas que le afecten.

Gestión de situaciones

El presidente insular, Sergio Rodríguez, ha destacado en una nota el compromiso del Ayuntamiento de Fuencaliente, un municipio que tiene «experiencia» en la gestión de situaciones de emergencias, para mejorar la comunicación con sus vecinos en este tipo de circunstancias. Así, desde el Cabildo, se ha instalado este sistema en dos fases, una primera a través del proyecto La Palma Smart Island y esta última, desde el Servicio de Transformación Digital.

Rodríguez ha defendido la importancia que tiene la visión del Consistorio, que prioriza y pone el foco en la gestión de las emergencias, algo en lo que, ha continuado, se debe continuar trabajando de manera «constante y firme», especialmente tras lo ocurrido en 2021 con el volcán Tajogaite.

Barrios del municipio

El presidente ha señalado que el sistema, que ya está instalado en todos los barrios del municipio, funciona perfectamente. Tal y como lo han constatado desde el Cecopin, y que próximamente se llevará a cabo un simulacro coordinado entre las entidades competentes en emergencias para garantizar su efectividad.

Además, la instalación responde a una petición que se hizo desde el Ayuntamiento tras los últimos incendios. Asimismo, este servicio se destaca como «esencial» para avisar a las vecinas y los vecinos en caso de incendios, riadas o riesgo volcánico.

Personas residentes

El Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento continúan, a su vez, trabajando focalizando la atención en mejorar la gestión de las emergencias, con especial énfasis en la información que se debe ofrecer a las personas residentes en el municipio.