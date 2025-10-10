Fuencaliente tendrá una red de seguridad para sus carreteras

La red de seguridad en vías facilitará la movilidad de vehículos de emergencia y vehículos privados en caso de incendio en el municipio de Fuencaliente

Informa: RTVC.

En los próximos meses comenzarán en Fuencaliente las obras de la red de seguridad en vías. Unos trabajos para garantizar la movilidad de los vehículos de emergencia y privados en caso de incendio.

Las obras de la red de seguridad en vías de Fuencaliente comenzará en los próximos meses. Gobcan.

Las consejería de Presidencia ha invertido dos millones de euros en estos trabajos. La titular del área, Nieves Lady Barreto, ha expuesto en La Palma que «los últimos incendios nos han demostrado la importancia vital de mantener las zonas de seguridad para las personas».

Por otro lado, subrayó «la necesidad de contar con vías acondicionadas que permitan a los vehículos de los dispositivos desplazarse hacia las zonas en las que deben actuar o, incluso, llegado el caso, para poder evacuar a las personas”.

Plan de obras

En trece vías de Fuencaliente se pondrán en marcha estas obras que tendrán que estar terminadas en 2026. Estas obras de acondicionamiento ofrecerán a la población mayor acceso a las zonas de cultivo.

Durante este último trimestre han comenzado los trabajos en el Camino Viejo Barrancón con un presupuesto de ejecución de 128.000 euros.