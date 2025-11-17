Han llegado más de 600 personas migrantes en embarcaciones desde el pasado viernes a las islas, dos este domingo por la noche

Durante la noche de este domingo ha llegado un patera a Fuerteventura con 61 personas a bordo, 52 hombres y 9 mujeres. Entre ellas hay dos embarazadas y once menores (diez no acompañados).

También llegaron 161 personas en una embarcación a El Hierro. El cayuco arribó a La Restinga, en El Pinar. A bordo iban 134 hombres, 27 mujeres y 75 menores (74 no acompañados). Partieron desde Gambia.

Fuerteventura

La patera que llegó a Fuerteventura lo hizo al puerto de Gran Tarajal después de rescatar a sus ocupantes a 17 kilómetros del sureste de la isla. Todos están en buen estado de salud.

Los ocupantes, de origen subsahariano y magrebí, intentaban llegar a Fuerteventura en una lancha neumática, y fueros ellos mismos los que pidieran ayuda.

A su encuentro salió la Salvamar Ízar, que trasladó a las 61 personas que iban a bordo al muelle de Gran Tarajal, donde recibieron las primeras asistencias por parte de la Cruz Roja.

En total, en Canarias han sido rescatadas unas 600 personas desde el pasado viernes.

Llegada de migrantes en patera a Gran Tarajal, en Fuerteventura. Europa Press / Europa Press. (Foto de ARCHIVO) 25/1/2021

Durante el fin de semana han rescatado a unas 600 personas que intentaban llegar a Canarias en patera, a pesar de esta cifra, los datos oficiales constatan un descenso llamativo en la llegada de embarcaciones con migrantes con respecto al pasado año.

En los diez meses de 2025, han llegado algo más de 14.000 migrantes a las costas canarias. Es menos de la mitad de los que arribaron en el mismo período del año pasado. Habría que remontarse a 2022 para encontrar unas cifras similares.