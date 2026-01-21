El preestreno de la película ‘La Lucha’ de José Alayón, rodada íntegramente en Fuerteventura, llenó la sala de los cines Yelmo

Imagen del preestreno de La Lucha

La película La Lucha de Jose Alayón ha sido preestrenada este martes en Fuerteventura, donde se rodó íntegramente. Los multicines Yelmo (Caleta de Fuste, Antigua), acogieron con éxito el primer pase público de la cinta en Canarias, tras su recorrido internacional por prestigiosos festivales de cine, en los que ha cosechado distintos reconocimientos y críticas muy destacables.

El preestreno en Fuerteventura ha contado con la presencia de sus principales protagonistas: Tomasín Padrón, Yazmina Estupiñán e Inés Cano, quienes expresaron su emoción por estar entre amigos y familiares en el preestreno de una cinta tan especial como La Lucha.

Estuvieron presentes, además, luchadores y luchadoras que participaron como intérpretes en el reparto, así como el director de la película, Jose Alayón, su coguionista y productora ejecutiva, Marina Alberti, productores y miembros del equipo.

Alta expectación en la película

Jose Alayón resaltó la alta expectación que ha levantado la cinta, “llevo mucho tiempo trabajando en esta película y mientras lo hacía pensaba en cómo iba a recibirla el pueblo de Canarias y Fuerteventura, y ahora estamos aquí con muchas ganas, con nervios, pero también con mucha felicidad”.

Participaron, además, la consejera de Fuerteventura Film Commission, Nereida Calero, el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez, y la directora general de Deportes Autóctonos del Gobierno de Canarias, Lorena Hernández.

Según apuntó Nereida Calero, “hay mucha ilusión y expectativas puestas en esta película. Para Fuerteventura Film Commission es importante que, cada vez, más producciones estén rodadas íntegramente en Fuerteventura. Por eso colaboramos en preestrenos como este”. Además, “es un orgullo para la Isla porque no sólo promocionamos nuestros escenarios, nuestros paisajes, nuestra luz y el clima, sino que, con esta película, se promociona también la cultura e identidad majorera con algo tan nuestro como es la lucha canaria”.

Por su parte, Horacio Umpiérrez, señaló que “en 2024 la industria audiovisual dejó 184 millones en el Archipiélago con el rodaje de 145 producciones en Canarias y en el 2025 seguimos subiendo esas cantidades, por lo que estamos en los mejores años”. “En este caso es muy especial porque, específicamente, la película trata temas cercanos a nuestra cultura canaria, dando el salto de lo internacional a lo local”.

Lorena Hernández destacó la oportunidad “que nos da José Alayón de llevar la lucha, por primera vez, a la gran pantalla, así que es un gran día para Canarias y para este deporte”.

Tras la proyección, se desarrolló un coloquio con el director Jose Alayón y los protagonistas de la película, moderado por el periodista Juan Manuel Bethencourt. Una actividad que fue organizada gracias a la colaboración de Fuerteventura Film Commission.

La Lucha

Miguel (Tomasín Padrón) y su hija Mariana (Yazmina Estupiñán) intentan seguir adelante tras la muerte de su esposa, una pérdida que los ha dejado a la deriva, siendo la lucha canaria su refugio y su forma de hacerse un lugar en el mundo. De esta manera, Alayón une en La Lucha dos de sus elementos más recurrentes: la exploración de los vínculos familiares y la reflexión sobre la identidad colectiva.

El rodaje de La Lucha contó con más de 300 figurantes, todos de Fuerteventura. La producción ha apostado por trabajar con luchadores reales, lo que conllevó a un proceso de casting para la búsqueda de luchadores auténticos capaces de encarnar a los personajes.