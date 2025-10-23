El objetivo es que los profesionales de la Salud pongan a las personas como centro, con una atención más respetuosa y cercana

Fuerteventura forma en humanización a treinta profesionales de la Salud

Una treintena de profesionales de la Salud, tanto sanitarios como no sanitarios, han participado en una formación sobre Atención Centrada en la Persona en el Centro de Salud Puerto II. Esta actividad está orientada a fortalecer un modelo de humanización asistencial que ponga a las personas en el centro del sistema sanitario.

El objetivo es fomentar una atención más cercana y respetuosa con los pacientes, teniendo en cuenta sus necesidades emocionales, sociales y clínicas. Esta formación está dirigida por la Dirección General del Paciente y Cronicidad, en colaboración con la Gerencia de Servicios Sanitarios de la Isla.

Con esta actividad, el Servicio Canario de la Salud y la Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura reafirman su compromiso con un modelo asistencial más humano, cuidando la atención que se brinda para mejorar la experiencia de los pacientes y el bienestar de los profesionales de la Salud.

Humanizar la sanidad, una práctica diaria

La formación ha estado impartida por Julio Zarco Rodríguez, director Gerente del Hospital Universitario Niño Jesús y presidente de la Fundación Humans. Los participantes aprendieron cuáles son los recursos que se pueden trasladar a la práctica clínica diaria para aplicar la humanización con los pacientes.

Se trabajó en la incorporación del paradigma humanista en la relación entre profesionales y pacientes, reforzando el compromiso terapéutico y potenciando habilidades de comunicación basadas en la empatía, la escucha activa y el respeto a la dignidad de las personas.

También se abordaron estrategias para desarrollar estilos de liderazgo afectivo y participativo, orientados a promover entornos de trabajo colaborativos y organizaciones sanitarias centradas en las personas.