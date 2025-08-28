La feria de AgroFuer se celebrará los días 5 y 6 de septiembre en Tuineje y será su primera edición

El Cabildo de Fuerteventura presentó este jueves la primera edición de Agrofuer, una dinámica que pretende promover la economía de las zonas rurales y fomentar el consumo de productos kilómetro cero.

Fuerteventura presenta AgroFuer, una feria que impulsa el producto local majorero / Imagen del Cabildo de Fuerteventura

Esta feria se celebrará los próximos 5 y 6 de septiembre y contará con una programación que combina gastronomía, música y una variada oferta cultural para que locales y turistas puedan disfrutar de las singularidades de Fuerteventura de la mano de los mejores expertos en el sector.

Además, el evento contará con la celebración de dos talleres de artesanía tradicional, que serán impartidos por artesanos majoreros

Crecimiento para la oferta turística

Este proyecto lo realizan el Cabildo de Fuerteventura y la Cámara de Comercio de la isla, que el pasado 6 de agosto firmaban un convenio bajo la máxima de vincular el crecimiento del sector turístico con el desarrollo de las comunidades rurales.

Lola García, presidenta del Cabildo de Fuerteventura, subrayó que “AgroFuer representa mucho más que una feria es, sobre todo, un espacio donde se unen el producto kilómetro cero, la artesanía y la cultura majorera».

Por otro lado, la consejera de Turismo, Marlene Figueroa, señaló que “el turismo busca, cada vez más, un destino de mayor calidad. Esa calidad debe transmitirse a través del producto local, la gastronomía y nuestra cultura”.

Por su parte, la alcaldesa de Tuineje, Candelaria Umpiérrez, agradeció que se haya elegido el municipio de Tuineje para la celebración de la primera edición de AgroFuer e invita a todo el público para que participe en ella.