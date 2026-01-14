Fuerteventura rescató o retiró cada día dos animales salvajes en 2025

La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura realizó actuaciones con 647 animales salvajes (una media de dos al día), de los que 454 estaban vivos y 193 muertos

El pasado año, el Servicio de Gestión Integral del Cabildo de Fuerteventura rescató o retiró una media de dos animales salvajes cada día. Los dos municipios con mayor incidencia fueron La Oliva (33 % de las actuaciones) y Pájara (31 %).

Pájaro rescatado en Fuerteventura

Ayuda al ecosistema

El consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Carlos Rodríguez, señala que “este servicio mantiene nuestros ecosistemas sanos mediante la recuperación de animales heridos para su tratamiento en la Estación Biológica de La Oliva y la retirada de ejemplares fallecidos” por accidente o por causas desconocidas que pudieran propagar una infección en la cadena trófica.

En 2025, la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura activó sus recursos para recuperar 454 animales salvajes con vida y retirar 193 ejemplares muertos. Esto suma 647 actuaciones, casi una media de dos por día. Además, se actuó sobre dos animales vivos que procedían de Lanzarote y otros cuatro también vivos que venían de Gran Canaria.

Es reseñable que los 454 animales salvajes que ingresaron con vida en la Estación Biológica de La Oliva “lo hicieron en gran medida gracias al sistema de avisos y a la rápida intervención de los agentes de Medio Ambiente, que posibilitan su recuperación y eventual reintroducción en el ecosistema”, explica Carlos Rodríguez.

Actuación para curar la pata de un animal silvestre en Fuerteventura

Por municipios y especies

En porcentajes, La Oliva fue el municipio majorero con mayor cantidad de intervenciones, con el 33 % del total. Le sigue Pájara con un 31 %. El tercer municipio fue Puerto del Rosario (20 %), continuando el recuento con Tuineje (8 %), Antigua (6 %) y Betancuria (1 %).

Los 647 animales silvestres rescatados o retirados en 2025 pertenecen a 85 especies diferentes. De ellas, destaca por su cantidad la pardela cenicienta (183 actuaciones) y la gaviota patiamarilla (44 actuaciones). También la tortuga boba (40 actuaciones) y la tórtola turca (30 actuaciones).

Atención veterinaria a una tortuga en Fuerteventura

Cabe destacar que hubo 24 intervenciones relacionadas con iguanas comunes, 22 con petreles de Bulwer, 20 con cernícalos vulgares, 17 con tarros canelo, 16 con cuervos y 15 con garcillas bueyera, entre otras.

Estas especies concentran una parte muy significativa del total de incidencias, lo que sugiere mayor vulnerabilidad asociada a su biología, comportamiento, abundancia o interacción humana. De los 647 animales intervenidos en 2025, 244 se concentraron en octubre y noviembre. Estos meses coinciden con la salida de los pollos de pardela cenicienta de sus nidos y el incremento de los accidentes con esta especie