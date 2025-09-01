El Patronato de Turismo de Fuerteventura mantiene encuentros profesionales en Dinamarca, Suecia y Finlandia

Turismo de Fuerteventura ha desarrollado varios encuentros profesionales en Helsinki, Estocolmo y Copenhague, en plena campaña de ventas para la próxima temporada, con el objetivo de promocionar el destino en el mercado escandinavo.

Fuerteventura promociona la isla para atraer al turismo escandinavo. Europa Press.

En un comunicado, la Corporación insular explicó que por eso, la acción comercial desarrollada esta semana en Finlandia, Suecia y Dinamarca, en plena campaña de ventas para la próxima temporada, se consideró estratégica.

Al respecto, la consejera de Turismo, Marlene Figueroa, que encabezó la delegación hotelera majorera a este mercado de referencia para la isla, comentó que «esta acción es estratégica para reposicionarnos en un mercado nórdico que valora nuestros paisajes y la calidad de la hostelería majorera».

Perfil de cliente tranquilo interesado en Fuerteventura

«Estamos apostando por priorizar la promoción en mercados cuyas cualidades, como su capacidad de gasto en destino y su perfil de cliente tranquilo interesado en conocer los valores de nuestra isla, son capaces de influir en una mejor la calidad de vida en Fuerteventura», apuntó.

Un segundo objetivo de esta promoción ha sido reforzar la nueva conexión regular de la compañía escandinava SAS, que unirá Copenhague con Fuerteventura desde el 1 de noviembre y que enlazará con todas las capitales escandinavas.

De esta manera, la delegación de hoteleros majoreros representaba a grupos empresariales como Oasis Wildlife, Coral Cotillo Beach Hotel, Elba Hoteles, Fergus Hoteles, Meliá Hotels, LIVVO Hoteles, Princess Hoteles y R2 Hoteles.

Implicación del Gobierno de España

La iniciativa de Turismo, exclusiva para Fuerteventura, contó con el apoyo organizativo y el refuerzo institucional de las embajadas españolas en las capitales nórdicas. Se trata de una implicación de primer nivel del Gobierno de España que realzó el potencial de una delegación majorera que se presentó ante los operadores locales con «unidad y fortaleza».

Así, la consejera Marlene Figueroa y su delegación hotelera mantuvieron un encuentro con agentes de viajes en The Scandic Hotel Simonkenttä de Helsinki, acompañados por el consejero de Turismo en la Embajada de España en Finlandia, Julio Jiménez.

En el caso de Suecia, el encuentro profesional tuvo lugar en el Birger Jarl Hotel de Estocolmo y contó con el respaldo de la consejera de Turismo de la Embajada de España en Suecia, Milagros Montes López.

La última reunión de la gira majorera por los países escandinavos tuvo lugar ayer en The Radisson Royal de Copenhague, reforzada por el consejero de Turismo de la Embajada de España en Dinamarca, Ignacio Jiménez.

Hoja de ruta Turismo

La hoja de ruta de Turismo para recuperar el mercado escandinavo ha aprovechado los picos de venta que se producen en agosto en Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega para presentar in situ nuestra oferta.

Finalmente, el Cabildo recordó que el gasto medio diario en destino, sin incluir vuelo, de un turista finlandés es de 158 euros, el de un turista sueco es de 128,3 euros y el de un turista noruego es de 108,3 euros.