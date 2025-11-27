Todo preparado en la Catedral de La Laguna para el funeral por Bernardo Álvarez, obispo emérito de Tenerife, fallecido el pasado martes después de sufrir una larga enfermedad

Informa: Alba Grillo.

La Catedral de La Laguna acoge la misa exequial del obispo emérito de Tenerife, Bernardo Álvarez. Durante la tarde del miércoles y la mañana de este jueves cientos de fieles han pasado por la capilla ardiente instalada en la iglesia del Hospital de Dolores.

Todo preparado en la Catedral de La Laguna para acoger la misa exequial del obispo emérito de Tenerife Bernardo Álvarez.

Desde todos los rincones de Canarias han llegado muestras de cariño y afecto a monseñor Bernardo Álvarez que fue ocupó el prelado durante casi 20 años. El 29 de junio de 2005, el papa Benedicto XVI lo designó obispo de la Diócesis Nivariense y recibió la ordenación episcopal el 4 de septiembre de ese mismo año.

Segundo día de luto oficial

Hoy se cumple el segundo día de luto oficial, decretado por el gobierno local de San Cristóbal de La Laguna tras la muerte del obispo. Durante ayer y hoy las banderas han ondeado a media asta en los edificios oficiales y se han aplazado los actos públicos programados.

Bernardo Álvarez falleció el pasado martes, 25 de noviembre, después de atravesar una larga enfermedad. Su estado de salud había empeorado la última semana y se encontraba en un centro hospitalario.