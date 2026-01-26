Canarias y Souss Massa refuerzan lazos con un acuerdo para impulsar el fútbol femenino y compartir experiencias como sedes del Mundial 2030

El fútbol femenino une a Canarias y Souss Massa, sedes del Mundial 2030 / Gobierno de Canarias

Canarias y la Región marroquí de Souss Massa han formalizado un acuerdo de cooperación institucional y deportivo orientado al impulso y desarrollo del fútbol femenino, que coincide con su condición compartida como sedes del Mundial de Fútbol 2030. El compromiso se ha materializado con la firma de un Memorando entre las Federaciones de Fútbol de ambos territorios que establece un marco de colaboración entre entidades deportivas de las islas y de la región marroquí.

Clavijo visita el estadio de Agadir

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, visitó en Agadir el estadio Adrar, designado como sede del Mundial de Fútbol 2030, donde pudo conocer de primera mano las actuaciones de mejora y modernización que se están ejecutando para adaptar la infraestructura a los estándares exigidos por la FIFA de cara a la cita mundialista. En este contexto, el presidente puso en valor la cooperación entre territorios que comparten la condición de sedes del Mundial y afrontan retos comunes vinculados a la organización de un evento deportivo de alcance global.

Clavijo destacó que “el Mundial de Fútbol 2030 es una oportunidad para cooperar, compartir capacidades y construir un legado social y deportivo que vaya más allá del propio evento”, subrayando el papel del fútbol femenino como uno de los ejes estratégicos de ese legado.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dando unas declaraciones en su visita al estadio Adrar en Agadir / RTVC

Acuerdo de cooperación deportiva

El acuerdo de cooperación deportiva suscrito previamente establece un marco estable de colaboración entre la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, el Costa Adeje Tenerife, la Liga Regional de Fútbol de Souss-Massa y el Club Hassania UnionSport Agadir. Entre sus principales líneas de actuación se incluyen la organización de encuentros deportivos, programas de formación y capacitación, el intercambio de metodologías y buenas prácticas, así como la promoción y visibilidad del fútbol femenino en ambos territorios.