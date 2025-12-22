Gáldar estrena un equipo itinerante para valorar la discapacidad

El Gobierno de Canarias acerca el servicio a la comarca norte para reducir desplazamientos y listas de espera

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha el equipo itinerante de valoración de la discapacidad en Gáldar, en el norte de Gran Canaria. El servicio busca agilizar trámites y evitar desplazamientos. La iniciativa se integra en el proyecto Itinera y cuenta con financiación del Fondo Social Europeo con una inversión anual de un millón de euros.

El equipo permite que las personas solicitantes no salgan de su municipio con el objetivo de descentralizar la atención y mejorar la accesibilidad. La consejera Candelaria Delgado explicó que el equipo lo forman dos trabajadoras sociales, una psicóloga, un fisioterapeuta y un administrativo para atender a la comarca norte de la isla.

Expansión insular del proyecto

Delgado anunció que en breve abrirán un nuevo equipo en Agüimes. Ese centro cubrirá la comarca sur de Gran Canaria. “Hemos creado estos equipos itinerantes, tanto en Tenerife -en los municipios de Garachico, Santa Úrsula y San Miguel- como en Gran Canaria -en Gáldar y Agüimes-”, afirmó.

El servicio se integra en el centro municipal de servicios sociales. “Tengo que agradecer al Ayuntamiento de Gáldar y, especialmente a su alcalde, su implicación para poder poner este centro en funcionamiento”, aseguró Delgado.

Acercar los servicios a las personas

Delgado destacó que la iniciativa cumple el mandato del presidente Fernando Clavijo, que es poner a las personas en el centro de la acción política. “Con estos equipos de valoración lo que logramos es acercar esos servicios y que las personas obtengan los beneficios”, señaló la consejera.

La responsable autonómica recordó las experiencias piloto en El Hierro y La Palma. El objetivo pasa por reducir los tiempos de espera. “Nos permitirán, antes de terminar la legislatura, alcanzar los seis meses que establece la ley”, explicó Delgado.

Reivindicación del norte

El alcalde Teodoro Sosa calificó la jornada como “un día importante para la comarca norte” y destacó la necesidad de acercar la administración. “Reivindicamos acercar la administración a la ciudadanía por la lejanía y por el envejecimiento de la población”, afirmó Sosa. El alcalde subrayó que los ayuntamientos del norte evitarán desplazamientos a la capital y consideró el avance beneficioso para todos.

La directora general Dulce Gutiérrez señaló que los equipos informarán sobre servicios y recursos disponibles. El asesoramiento acompañará a la valoración. “Es muy importante que esa información esté lo más cercana a las personas con discapacidad”, indicó Gutiérrez.

El proyecto Itinera permite que la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social gestione entrevistas y documentación. Emitirá los dictámenes correspondientes. Cada equipo cuenta con profesionales formados en trabajo social, psicología y ámbito sanitario. El personal realizará toda la gestión administrativa.