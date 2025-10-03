El municipio de Gáldar atrae dos producciones de Hollywood y fortalece su imagen como destino audiovisual en Canarias

Gáldar se consolida como plató natural de cine. El alcalde del municipio grancanario, Teodoro Sosa, junto a los concejales Valeria Guerra y Ulises Miranda, visitó el rodaje de la película ‘Mareas Negras’, protagonizada por John Travolta. El encuentro se celebró en Sardina, donde días antes también se grabó ‘Just Play Dead’, con Samuel L. Jackson como protagonista.

Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, los concejales Valeria Guerra y Ulises Miranda, junto a personal de la película Mareas Negras en Sardina | Ayuntamiento de Gáldar

Las autoridades municipales saludaron al director Renny Harlin, responsable de títulos como La jungla de cristal 2 y Máximo Riesgo. También conversaron con John Travolta, estrella de clásicos como Pulp Fiction y Grease, quien se mostró cercano durante la visita.

Los representantes locales fueron recibidos por Adrián Guerra, productor de Nostromo Pictures, además de Lluis Mallet y Eric Ceballos, responsables de producción y localizaciones. Durante el recorrido, pudieron presenciar una escena y conocer las instalaciones habilitadas en la costa galdense.

Impacto económico y promoción turística

El alcalde destacó que estos rodajes generan empleo y consumo local, al movilizar a cientos de personas alojadas en el municipio durante semanas de grabación. Sosa recalcó que esta actividad proyecta la imagen de Gáldar y Gran Canaria en el exterior como destino de rodajes internacionales.

Con estas producciones, Gáldar refuerza su posición como referente audiovisual en Canarias.

El municipio ya ha acogido rodajes de Palmeras en la Nieve, Zorro, Taxi a Gibraltar o No Dormirás, además de series y spots publicitarios en diversas localizaciones.