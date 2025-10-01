La producción se mueve con discreción por distintos enclaves costeros de Gran Canaria por motivos de seguridad

El actor estadounidense permanecerá en la isla hasta finales de octubre para el rodaje del filme producido por el grancanario Adrián Guerra

John Travolta ya está en Gran Canaria para el rodaje de Mareas Negras



John Travolta vuelve a rodar en Sardina del Norte, Gáldar, tras una jornada de grabación de algunas escenas de Mareas negras ((Black Tides, en inglés) en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente, en el Muelle Deportivo. La producción se mueve con discreción por la isla de Gran Canaria sin desvelar las localizaciones de la película. Hasta el momento, la única ubicación confirmada es la costa del municipio galdense, enclave al que el equipo se ha desplazado, de nuevo, este miércoles.

John Travolta continúa con el rodaje de Mareas Negras en Sardina del Norte. En la imagen de arriba, de pasado 26 de septiembre, el actor estadounidense se encontraba grabando en la costa de Gáldar.

El actor norteamericano aterrizó en Gran Canaria el pasado 21 de septiembre, donde permanecerá hasta finales de octubre para el rodaje de la citada película que está dirigida por Renny Harlin, realizador de títulos de acción y aventuras icónicos de Hollywood como La jungla de cristal 2 o Máximo Riesgo, Alerta roja o Deep Blue Sea, y tendrá como productor al grancanario Adrián Guerra, a través de la compañía Nostromo Pictures.

En esta ocasión, Travolta interpreta el papel de Bill Pierce, un padre que, tras años distanciada de su hija, busca reconciliarse con ella y su nieto. Los planes familiares de pasar unas vacaciones en alta mar se ven alterados cuando un grupo de orcas asesinas pone en peligro sus vidas, un thriller de terror y supervivencia ambientado en el Estrecho de Gibraltar.

El thriller se rodará en varias localizaciones costeras de Gran Canaria, como en Sardina del Norte, en el municipio grancanario de Gáldar, pero el resto de escenarios aún no han sido desvelado por razones de seguridad.