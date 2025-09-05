Galván: «El Open Arms intenta lucrarse de un drama humanitario»

El portavoz parlamentario de Vox, Nicasio Galván, ha estado en el programa Buenos Días Canarias en el que ha hablado de migración, vivienda o deuda de la comunidades autónomas, entre otros asuntos

Nicasio Galván, durante su intervención en el programa Buenos Días Canarias.

El portavoz del grupo parlamentario de Vox, Nicasio Galván, ha estado este viernes en el programa Buenos Días Canarias con motivo de la ronda de entrevistas ante el inicio del nuevo curso político.

Galván ha hecho referencia a la presencia en Canarias del barco de salvamento Open Arms, un barco para el que el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, ha pedido la «confiscación y hundimiento». Ha dicho que «ese barco no es más que algo que beneficia a las mafias y causa muertes mar. Estamos en contra y hemos denunciado en capitanía marítima de Santa Cruz y lo haremos en Las Palmas para que ese barco no esté en nuestras islas». «Intenta interferir en las operaciones de Salvamento Marítimo -ha asegurado- y no sabemos con qué finalidad. Intentan lucrase de un drama humanitario y creemos que esta barco lo que tiene que hacer es devolver a los migrantes que llegan a nuestras costas a sus países de origen».

Argumentó que «hemos visto que muchas veces en el Mediterráneo ha ido a rescatar a migrantes y en vez de llevarlos al puerto más cercano los ha traído a Europa. No es una finalidad humanitaria porque en vez de recorrer miles de millas debería dejarlos en el puerto más cercano pero los trae porque su finalidad es lucrarse».

Derivación de menores migrantes desde Canarias

En cuanto a las derivaciones de los menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias al resto de comunidades autónomas, el portavoz parlamentario de Vox insistió en que «estamos asistiendo a un reparto por toda España a lo que nosotros nos hemos negado porque creemos que esos niños con quien tienen que estar es con sus padres en los países de origen. La actual ley que han cambiado -en referencia a la modificación aprobada del artículo 35 de la ley de Extranjería – faculta a las comunidades autónomas a convenios colaboración con los países de origen para tutelar a esos menores en sus regiones y eso no se ha trabajado. Es un error».

Galván aseguró que la distribución de estos menores «es una broma de mal gusto. No podemos ver a España como un compartimento estanco. ¿Qué pasará cuando todos los centros estén al cien por cien de su capacidad? Esos menores hay que devolverlos a sus países de origen y que estén con sus padres. La distribución no soluciona el problema». Añadió que «esto es un negocio donde las mafias y las ong’s se benefician. Hay que presionar desde punto vista diplomático a los países de origen para que realmente actúen en consecuencia y frenen la migración ilegal. La solución no pasa por repartirlos sino por poner freno en los países de origen».

«La deuda de las comunidades autónomas no desaparece, simplemente va a recaer en todos los españoles por igual»

Sobre la condonación de la deuda a las comunidades autónomas aprobada por el Consejo de Ministros, el portavoz de Vox, aseguró que Pedro Sánchez actúa «tarde, mal y nunca, como siempre. De Sánchez no esperamos nada, es una mentira andante. Llegó a la presidencia mintiendo y con el tema de la financiación autonómica trata de permanecer en la Moncloa; este hombre es capaz de condonar 83.000 millones a las comunidades autónomas con una deuda que no desaparece, simplemente va a recaer en todos los españoles por igual». «Ese juego de trileros -dijo- no tiene sentido. Al final, todos los partidos menos Vox están de acuerdo en perpetuar este sistema económico que lleva a todos los españoles a ser de primera de segunda y de tercera y si seguimos así no ganaremos nada».

En opinión de Nicasio Galván el problema que padece Canarias con la falta de vivienda se sostiene porque «la ley de vivienda desprotege al propietario, no ayuda a la construcción y hay vivienda vacías mientras que debería haber viviendas para todos. Hay que analizar este tema; no se construye, no se protege al propietario y las viviendas vacías siguen vacías. Está claro que mientras no aumente la oferta el problema va a seguir. No se puede salir y quejarse en los medios de comunicación y luego n o hacer nada».

En cuanto a los protocolos firmados por Canarias con el Estado para la implantación de trenes en Tenerife y Gran Canaria, Galván consideró que «todo lo que sea infraestructuras que beneficien a la sociedad nosotros lo vemos de buena manera. Esperemos que no sea un espejismo porque tampoco una firma con el Gobierno de España tiene el peso que debería de tener».

Apertura del año judicial

En relación a la no asistencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al acto de apertura del año judicial con la presencia del del fiscal general, Álvaro García Ortiz, actualmente procesado, Galván consideró que «me parece que lo que haga el PP de cara a la galería está muy bien pero lo que le pedimos es que rompa los pactos con el PSOE porque pactan en Europa el 90% de las cosas y aquí también. Que se dejen de hacer un paripé y si quieren romper con el PSOE que lo hagan de verdad. En Canarias han pactado en las comisiones para dejar a Vox fuera y sin embargo pactan con los comunistas y con el PSOE».